娛樂 日韓

好大咖！韓國AAA第四波名單出爐 SKZ重返高雄世運主場館

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國亞洲綜合娛樂盛會「AAA」將於12月6、7日在高雄世運主場館舉行，繼《苦盡柑來遇見你》的朴寶劍、IU以及日星佐藤健將出席之外，四大夯團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE也預計出席首日頒獎典禮，屆時高雄將是星光熠熠，有望帶來不少商機。

Stray Kids曾在高雄世運主場館舉行過專場演唱會。（Live Nation Taiwan提供）Stray Kids曾在高雄世運主場館舉行過專場演唱會。（Live Nation Taiwan提供）

RIIZE、LE SSERAFIM 、Stray Kids、IVE是偶像團體，官方卻載明他們將出席12月6日的活動，也就是擔任頒獎典禮的表演嘉賓。至於是否會參加第二天7日的ACON音樂節，仍要等主辦單位進一步公布。

只能說這4組團體人氣完全不輸給演員，Stray Kids曾在高雄世運主場館辦過演唱會，是首支在世運開專場的Kpop男團，擁有吸引萬人朝聖的超強實力，IVE曾是拼盤來過，加上RIIZE、LE SSERAFIM的超人氣，有望吸引不少粉絲衝著他們去看頒獎典禮。

