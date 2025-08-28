晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

修杰楷龜吼漁港被補獲！一人吃5盤「螃蟹堆滿桌」 誇張畫面曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷斜槓開YouTube頻道《修TIME》，昨（27日）推出最新一集，他到龜吼漁港採買海鮮，透露自己私下最喜歡逛漁市場，遇到熱情的生魚片店家老闆，對方還是修杰楷的粉絲，特別留了珍貴魚部位要送他，讓修杰楷感動萬分，當場忍不住大快朵頤。

修杰楷在龜吼漁港大啖螃蟹餐。（翻攝自YouTube）修杰楷在龜吼漁港大啖螃蟹餐。（翻攝自YouTube）

生魚片老闆除了算修杰楷便宜，還笑說：「因為你是我女兒的偶像。」隨後卻似乎口誤，將「你老婆是我的偶像」說成「我是你老婆的偶像」，令人會心一笑。修杰楷拿著戰利品走出店家時，被眼尖民眾發現份量「不太對勁」，當場喊：「這有多切吧？」甚至將他手上的生魚片和店家菜單照片比對。老闆則裝傻笑說：「差不多啦！400塊，一模一樣啊！」修杰楷趕緊緩頰：「老闆今天開心，特別多請我們吃一些，平常吃不到的部位。」他也驚訝直呼：「400塊這麼大一盤，我自己都嚇到了，老闆真的很熱情。」

修杰楷在捕蟹船親眼看到幾百斤螃蟹卸貨。（修TIME提供）修杰楷在捕蟹船親眼看到幾百斤螃蟹卸貨。（修TIME提供）

之後，他向專門捕蟹的店家討教挑螃蟹的小撇步，不過在檢視過程中不是怕被螃蟹夾到，就是被螃蟹用水甩臉，讓他不禁感嘆：「我真的沒辦法在這裡上班！」他還幸運遇到捕蟹船進港，親眼看到幾百斤螃蟹卸貨，場面十分壯觀。

接著到二樓品嘗代客料理，修杰楷原以為點餐數量控制得不錯，沒想到船長熱情招待，一口氣端出滿滿一大籃螃蟹，讓他瞬間成為「螃蟹富翁」。一盤又一盤的螃蟹擺滿餐桌，鏡頭幾乎塞不下，被稱作「螃蟹山」的畫面還吸引民眾圍觀拍照，修杰楷驚呼：「人生沒看過這麼多隻螃蟹！近期我應該不敢再吃螃蟹了！」

修杰楷在龜吼漁港大啖螃蟹餐。（翻攝自YouTube）修杰楷在龜吼漁港大啖螃蟹餐。（翻攝自YouTube）

吃完螃蟹，修杰楷來到在龜吼路邊體驗「現剖現吃」野生海膽，老闆自豪不用任何裝備就潛海抓海膽，修杰楷聽了直呼：「太誇張了。」當他聽到老闆能在水下閉氣長達五分鐘時，更是當場驚訝。不同於市面上已處理好的海膽，他直接站在路邊大啖現剖野生海膽，讓這趟旅程又添一段難忘的特殊體驗。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中