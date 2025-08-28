修杰楷龜吼漁港被補獲！一人吃5盤「螃蟹堆滿桌」 誇張畫面曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷斜槓開YouTube頻道《修TIME》，昨（27日）推出最新一集，他到龜吼漁港採買海鮮，透露自己私下最喜歡逛漁市場，遇到熱情的生魚片店家老闆，對方還是修杰楷的粉絲，特別留了珍貴魚部位要送他，讓修杰楷感動萬分，當場忍不住大快朵頤。

修杰楷在龜吼漁港大啖螃蟹餐。（翻攝自YouTube）

生魚片老闆除了算修杰楷便宜，還笑說：「因為你是我女兒的偶像。」隨後卻似乎口誤，將「你老婆是我的偶像」說成「我是你老婆的偶像」，令人會心一笑。修杰楷拿著戰利品走出店家時，被眼尖民眾發現份量「不太對勁」，當場喊：「這有多切吧？」甚至將他手上的生魚片和店家菜單照片比對。老闆則裝傻笑說：「差不多啦！400塊，一模一樣啊！」修杰楷趕緊緩頰：「老闆今天開心，特別多請我們吃一些，平常吃不到的部位。」他也驚訝直呼：「400塊這麼大一盤，我自己都嚇到了，老闆真的很熱情。」

修杰楷在捕蟹船親眼看到幾百斤螃蟹卸貨。（修TIME提供）

之後，他向專門捕蟹的店家討教挑螃蟹的小撇步，不過在檢視過程中不是怕被螃蟹夾到，就是被螃蟹用水甩臉，讓他不禁感嘆：「我真的沒辦法在這裡上班！」他還幸運遇到捕蟹船進港，親眼看到幾百斤螃蟹卸貨，場面十分壯觀。

接著到二樓品嘗代客料理，修杰楷原以為點餐數量控制得不錯，沒想到船長熱情招待，一口氣端出滿滿一大籃螃蟹，讓他瞬間成為「螃蟹富翁」。一盤又一盤的螃蟹擺滿餐桌，鏡頭幾乎塞不下，被稱作「螃蟹山」的畫面還吸引民眾圍觀拍照，修杰楷驚呼：「人生沒看過這麼多隻螃蟹！近期我應該不敢再吃螃蟹了！」

修杰楷在龜吼漁港大啖螃蟹餐。（翻攝自YouTube）

吃完螃蟹，修杰楷來到在龜吼路邊體驗「現剖現吃」野生海膽，老闆自豪不用任何裝備就潛海抓海膽，修杰楷聽了直呼：「太誇張了。」當他聽到老闆能在水下閉氣長達五分鐘時，更是當場驚訝。不同於市面上已處理好的海膽，他直接站在路邊大啖現剖野生海膽，讓這趟旅程又添一段難忘的特殊體驗。

