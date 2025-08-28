晴時多雲

娛樂 最新消息

遭控是爆料幕後黑手！ 孫安佐前女友反擊了：別再穿我的衣服

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫安佐日前被一名自稱是其女友的「J小姐」踢爆，不僅慣性劈腿，還到泰國找偽娘約會，對方甚至將孫家家醜公諸於世。孫安佐昨（27日）拍片駁斥指控，其經紀人重讀天月則認為，幕後黑手就是孫的前女友阿乃。對此，阿乃今天在社群反擊了。

孫安佐前女友阿乃發聲回應近期風波。（資料照、翻攝自IG）孫安佐前女友阿乃發聲回應近期風波。（資料照、翻攝自IG）

重讀天月昨天在影片中曬出與阿乃的對話紀錄，透露先前就有收到對方告知，由於不滿過去和孫安佐的感情，打算向媒體爆料，「我本人嚴重懷疑爆料就是阿乃所為，因為孫和家人私密的事情不可能有太多人知道，造成安佐和家人的困擾，他們家是非常相親相愛，請各位給孫安佐親友一點空間，冒用別人名義非常不恥，令人遺憾。」

阿乃今天於IG限時動態反擊，表示要怎麼抹黑都沒關係，「但請不要穿我的衣服來拍澄清影片」，指的就是孫安佐在澄清影片中的「藍色帽T」，她也曬出自己穿同一件衣服的照片，隔空嗆孫安佐，「尤其過了3年，能不能別再穿我衣服了謝謝，真的很奇怪。」

阿乃（右）喊話孫安佐，不要再穿她的衣服。（翻攝自IG）阿乃（右）喊話孫安佐，不要再穿她的衣服。（翻攝自IG）

阿乃限時動態。（翻攝自IG）阿乃限時動態。（翻攝自IG）

