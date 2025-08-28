孫安佐變臉怒駁爆料！ 正牌女友首露面：他沒有劈腿

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐堪稱是「最受矚目的星二代」，日前一名自稱是其女友的「J小姐」爆料，孫安佐慣性劈腿，還到泰國找偽娘約會，甚至揭露孫家家醜，引起輿論譁然。對此，孫安佐27日攜正牌女友傑尼醬拍片駁斥指控。

孫安佐攜正牌女友露面駁斥指控。（翻攝自IG）

孫安佐指出，近期的新聞報導有諸多不實內容，特別是現任女友傑尼醬不可能做出這種事，因為女方對他的家庭狀況幾乎一無所知，且都陪在自己身邊，不可能向媒體爆料，「所以請大家不要再亂報了，這樣鬧下去真的沒完沒了，不要影響到我周圍的親朋好友，還有我的家人」。

請繼續往下閱讀...

傑尼醬也首度露面回應，呼籲媒體未經本人同意，勿擅自轉載她的照片，因為自己並非公眾人物，此舉讓她很困擾及焦慮。至於孫安佐在泰國的照片，是在兩人認識以前發生，因此毫不知情，直指是孫的友人拍攝，強調她從來沒有與孫安佐共同出國，也不可能提供如此詳細的資訊給媒體。「本人與孫安佐交往期間，孫安佐並無任何劈腿行為，有人冒用本人的名義向媒體爆料，已嚴重損害本人的名譽也算是媒體炒作、抹黑，在此聲明，請各界停止不實謠言」

孫安佐的經紀人重讀天月則反控，爆料者是孫安佐的前女友阿乃，由於對方不滿過去和孫安佐的感情，才會向媒體爆料，他也曬出與阿乃的對話紀錄，透露先前就有收到對方告知。「我本人嚴重懷疑爆料就是阿乃所為，因為孫和家人私密的事情不可能有太多人知道，造成安佐和家人的困擾，他們家是非常相親相愛，請各位給孫安佐親友一點空間，冒用別人名義非常不恥，令人遺憾。」

在 Instagram 查看這則貼文 SUN 孫安佐（@sun_gojo99）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法