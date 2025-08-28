晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫安佐變臉怒駁爆料！ 正牌女友首露面：他沒有劈腿

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐堪稱是「最受矚目的星二代」，日前一名自稱是其女友的「J小姐」爆料，孫安佐慣性劈腿，還到泰國找偽娘約會，甚至揭露孫家家醜，引起輿論譁然。對此，孫安佐27日攜正牌女友傑尼醬拍片駁斥指控。

孫安佐攜正牌女友露面駁斥指控。（翻攝自IG）孫安佐攜正牌女友露面駁斥指控。（翻攝自IG）

孫安佐指出，近期的新聞報導有諸多不實內容，特別是現任女友傑尼醬不可能做出這種事，因為女方對他的家庭狀況幾乎一無所知，且都陪在自己身邊，不可能向媒體爆料，「所以請大家不要再亂報了，這樣鬧下去真的沒完沒了，不要影響到我周圍的親朋好友，還有我的家人」。

傑尼醬也首度露面回應，呼籲媒體未經本人同意，勿擅自轉載她的照片，因為自己並非公眾人物，此舉讓她很困擾及焦慮。至於孫安佐在泰國的照片，是在兩人認識以前發生，因此毫不知情，直指是孫的友人拍攝，強調她從來沒有與孫安佐共同出國，也不可能提供如此詳細的資訊給媒體。「本人與孫安佐交往期間，孫安佐並無任何劈腿行為，有人冒用本人的名義向媒體爆料，已嚴重損害本人的名譽也算是媒體炒作、抹黑，在此聲明，請各界停止不實謠言」

孫安佐的經紀人重讀天月則反控，爆料者是孫安佐的前女友阿乃，由於對方不滿過去和孫安佐的感情，才會向媒體爆料，他也曬出與阿乃的對話紀錄，透露先前就有收到對方告知。「我本人嚴重懷疑爆料就是阿乃所為，因為孫和家人私密的事情不可能有太多人知道，造成安佐和家人的困擾，他們家是非常相親相愛，請各位給孫安佐親友一點空間，冒用別人名義非常不恥，令人遺憾。」

在 Instagram 查看這則貼文

SUN 孫安佐（@sun_gojo99）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中