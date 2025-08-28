成龍「救命恩人」段偉倫病逝！ 錢小豪、任達華哀悼惋惜

演員段偉倫驚傳因病辭世，享年67歲。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕香港演藝圈再傳噩耗。曾於1970年代憑俊朗外型活躍的演員段偉倫，今日驚傳因病辭世，享年67歲。據悉，他長期受腎功能衰竭困擾，病情惡化後不幸離世。

段偉倫1970年入行，早年為亞視小生，後轉投無綫，曾演出《國際刑警》、《衝鋒隊之怒火街頭》以及《警察故事》等劇集與電影，雖多以配角身份亮相，但形象深植人心。

請繼續往下閱讀...

不過，相較於銀幕表現，他更為人熟知的身分，是「成家班」的重要成員。1987年，段偉倫在車行工作時結識成龍，兩人因年紀相仿且同樣熱愛武術而結為摯友。其後他正式加入「成家班」，一待就是15年，身兼助手與保鑣，協助處理成龍生活與事業大小事務。

坊間曾流傳一段驚險往事，1989年某場派對後，成龍醉倒在車內遲遲未歸，段偉倫發現後連忙將他攙扶下車，不料數分鐘後座駕竟突然爆炸起火，險些釀成悲劇。外界因而視他為成龍的「救命恩人」，雖然兩人關係最終出現摩擦，2003年成龍將其開除，段偉倫此後逐漸淡出演藝圈，轉往汽車買賣及電影幕後發展。

對於他的離世，昔日圈中好友均感惋惜。錢小豪感慨表示：「真是不幸啊……又走了一位朋友，一年裡已經走了好幾個。不過到了我們這個年紀，也真的無可奈何。」任達華亦憶述，雖然兩人未曾直接合作，但初入行時段偉倫曾熱情自薦幫忙，令他印象深刻。

