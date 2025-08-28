晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃奕愛女被轟「毒二代」出道受阻 鐘麗緹老公護航被網暴報警

中國女星黃奕演出《還珠格格》成為熱門人物。（翻攝自微博）中國女星黃奕演出《還珠格格》成為熱門人物。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲中國女星黃奕因演出《還珠格格3》小燕子一角打開知名度，與前夫黃毅清育有1個12歲女兒「多多」，多多曾表示自己想到韓國當練習生，但因爸爸黃毅清販毒淪為階下囚，網友在多多身上貼「毒二代」標籤，並遭到炮轟，網友揚言抵制她出道，讓黃奕不忍出聲護女。

黃奕女兒多多曾表示自己不愛讀書，仍想到韓國當練習生，但網友卻指多多是「毒二代」揚言抵制出道，並嘲笑多多沒有遺傳到媽媽黃奕的美貌，甚至毒舌指出多多長相與黃毅清相似，「即使去了韓國，恐怕也難通過韓國嚴苛的顏值篩選」。

黃奕得知愛女遭到抵制後表示「對一個12歲的小孩沒必要話說得那麼難聽。」他指出女兒和前夫已沒關係，希望大家停止攻擊女兒，卻仍重砲嗆聲網友「行，我們位子讓出來了，你上，請你出道好嗎？」引起更嚴重撻伐。

張倫碩（右）為鍾麗緹丈夫，此次事件為多多護航。（翻攝自微博）張倫碩（右）為鍾麗緹丈夫，此次事件為多多護航。（翻攝自微博）

而黃奕好友、也是鐘麗緹的老公張倫碩則發聲「我的價值觀崩潰了，為什麼要網暴一個孩子？父親犯錯不該牽連無辜子女。」不料大人們對多多的護航，更引來大眾的不滿，紛紛留言稱並非針對孩子，而是在於「毒販子女是否不當佔用公共資源」或是「毒販子女享有舞台機會」的正當性，甚至還有人指控張倫碩「支持毒販子女出道」、「同情毒販」、根本是「提油救火」。

逼得張倫碩不得不以「遭受不實指控」為由報警，並澄清立場，表示自己從未支持過黃奕的女兒出道，「若問真實想法，我覺得她不應出道。」但由於網暴已觸犯法律，需要通過法律途徑還自己清白。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中