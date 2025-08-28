黃奕愛女被轟「毒二代」出道受阻 鐘麗緹老公護航被網暴報警

中國女星黃奕演出《還珠格格》成為熱門人物。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲中國女星黃奕因演出《還珠格格3》小燕子一角打開知名度，與前夫黃毅清育有1個12歲女兒「多多」，多多曾表示自己想到韓國當練習生，但因爸爸黃毅清販毒淪為階下囚，網友在多多身上貼「毒二代」標籤，並遭到炮轟，網友揚言抵制她出道，讓黃奕不忍出聲護女。

黃奕女兒多多曾表示自己不愛讀書，仍想到韓國當練習生，但網友卻指多多是「毒二代」揚言抵制出道，並嘲笑多多沒有遺傳到媽媽黃奕的美貌，甚至毒舌指出多多長相與黃毅清相似，「即使去了韓國，恐怕也難通過韓國嚴苛的顏值篩選」。

黃奕得知愛女遭到抵制後表示「對一個12歲的小孩沒必要話說得那麼難聽。」他指出女兒和前夫已沒關係，希望大家停止攻擊女兒，卻仍重砲嗆聲網友「行，我們位子讓出來了，你上，請你出道好嗎？」引起更嚴重撻伐。

而黃奕好友、也是鐘麗緹的老公張倫碩則發聲「我的價值觀崩潰了，為什麼要網暴一個孩子？父親犯錯不該牽連無辜子女。」不料大人們對多多的護航，更引來大眾的不滿，紛紛留言稱並非針對孩子，而是在於「毒販子女是否不當佔用公共資源」或是「毒販子女享有舞台機會」的正當性，甚至還有人指控張倫碩「支持毒販子女出道」、「同情毒販」、根本是「提油救火」。

逼得張倫碩不得不以「遭受不實指控」為由報警，並澄清立場，表示自己從未支持過黃奕的女兒出道，「若問真實想法，我覺得她不應出道。」但由於網暴已觸犯法律，需要通過法律途徑還自己清白。

