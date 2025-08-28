比爾蓋茲初登韓綜《劉QUIZ》! 稱自己是最幸運的人
〔記者胡御柔／台北報導〕南韓人氣主持人劉在錫與諧星曹世鎬主持的談話節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》一向以邀請重量級嘉賓而聞名，昨（27日）播出中更請到全球知名的「科技巨擘」比爾蓋茲，這也是他首度登上韓國綜藝節目，引發熱烈關注。
錄影前，劉在錫與曹世鎬明顯緊張，就連工作人員也小心翼翼準備；不過比爾・蓋茲一現身便以親切笑容化解氣氛，主動與主持人握手、問候。訪談中，他大方分享自己的人生故事與逐夢歷程，並謙虛表示：「我覺得自己是世界上最幸運的人。」
節目組打造比爾蓋茲辦公室場景。（翻攝IG）
節目組更用心重現「比爾蓋茲的辦公室」場景，細節滿滿。內容不僅揭曉他最愛的「漢堡配可樂」日常，還曝光他每年兩次專注思考的「思考週」，以及人生必讀的 TOP3 書單，讓觀眾更貼近這位數位革命家的真實一面。
