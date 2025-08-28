晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

比爾蓋茲初登韓綜《劉QUIZ》! 稱自己是最幸運的人

比爾蓋茲登上南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝IG）比爾蓋茲登上南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕南韓人氣主持人劉在錫與諧星曹世鎬主持的談話節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》一向以邀請重量級嘉賓而聞名，昨（27日）播出中更請到全球知名的「科技巨擘」比爾蓋茲，這也是他首度登上韓國綜藝節目，引發熱烈關注。

比爾蓋茲登上南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝IG）比爾蓋茲登上南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝IG）

錄影前，劉在錫與曹世鎬明顯緊張，就連工作人員也小心翼翼準備；不過比爾・蓋茲一現身便以親切笑容化解氣氛，主動與主持人握手、問候。訪談中，他大方分享自己的人生故事與逐夢歷程，並謙虛表示：「我覺得自己是世界上最幸運的人。」

比爾蓋茲登上南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝IG）比爾蓋茲登上南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝IG）

節目組打造比爾蓋茲辦公室場景。（翻攝IG）節目組打造比爾蓋茲辦公室場景。（翻攝IG）

比爾蓋茲登上南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝IG）比爾蓋茲登上南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝IG）

節目組更用心重現「比爾蓋茲的辦公室」場景，細節滿滿。內容不僅揭曉他最愛的「漢堡配可樂」日常，還曝光他每年兩次專注思考的「思考週」，以及人生必讀的 TOP3 書單，讓觀眾更貼近這位數位革命家的真實一面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中