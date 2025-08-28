晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

秦偉第5次申請假釋再遭駁回！監獄審查會重話拒絕「關鍵理由曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕秦偉因性侵3名女子，最終被判7年8月有期徒刑，並於2020年4月入監服刑，至今他已經5度申請假釋，但日前監獄假釋審查委員會仍以「尚未彌補被害人損害」為由，再度駁回申請，意味著他必須繼續待在獄中。

秦偉（左）第5度申請假釋仍被駁回。（本報資料照）秦偉（左）第5度申請假釋仍被駁回。（本報資料照）

秦偉曾遭8名女子指控性侵，其中包括女粉絲、女編劇及女造型師，甚至還涉及年僅14歲的少女，不過經法院審理後，其中5件因罪證不足判無罪，另3件則被認定有罪，合併應執行刑期為7年8月，全案定讞。

秦偉2020年4月14日入監服刑，依規定申請假釋需刑期過半，他在2024年1月起已具備申請資格，因此積極提出申請。不過，無論是前4次或這次第5次，秦偉的假釋申請全數遭駁回。

審查委員會指出，秦偉至今並未對受害人進行實質補償，也未展現彌補其犯罪後果的行為，難以符合假釋要件。因此，秦偉必須繼續服刑，外界關注他後續是否會持續提出申請，以及何時才有可能真正獲准出獄。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中