秦偉第5次申請假釋再遭駁回！監獄審查會重話拒絕「關鍵理由曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕秦偉因性侵3名女子，最終被判7年8月有期徒刑，並於2020年4月入監服刑，至今他已經5度申請假釋，但日前監獄假釋審查委員會仍以「尚未彌補被害人損害」為由，再度駁回申請，意味著他必須繼續待在獄中。

秦偉（左）第5度申請假釋仍被駁回。（本報資料照）

秦偉曾遭8名女子指控性侵，其中包括女粉絲、女編劇及女造型師，甚至還涉及年僅14歲的少女，不過經法院審理後，其中5件因罪證不足判無罪，另3件則被認定有罪，合併應執行刑期為7年8月，全案定讞。

秦偉2020年4月14日入監服刑，依規定申請假釋需刑期過半，他在2024年1月起已具備申請資格，因此積極提出申請。不過，無論是前4次或這次第5次，秦偉的假釋申請全數遭駁回。

審查委員會指出，秦偉至今並未對受害人進行實質補償，也未展現彌補其犯罪後果的行為，難以符合假釋要件。因此，秦偉必須繼續服刑，外界關注他後續是否會持續提出申請，以及何時才有可能真正獲准出獄。

