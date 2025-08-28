晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭台銘10歲小女兒罕見露面！舞力媲美曾馨瑩「倒立折腰超炸」

郭台銘（左起）與愛妻曾馨瑩的小女兒QQ。（組合照，翻攝自IG）郭台銘（左起）與愛妻曾馨瑩的小女兒QQ。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩育有2女1子，近日曾馨瑩在宣傳自家舞蹈比賽時，罕見公開10歲小女兒QQ的身影。畫面中，QQ展現倒立、下腰等高難度動作，雖然五官神似爸爸，但也繼承了媽媽的舞蹈天賦，舉手投足之間盡顯靈活與自信。

永齡基金會早前釋出「第三屆永齡銘馨盃」宣傳影像，其中一張照片引發關注，只見曾馨瑩身穿金屬感網紗上衣，充滿未來感；身旁的小女孩正是QQ，她穿著oversize運動風洋裝搭配粉紅球鞋，雙手交叉擺出帥氣姿勢，甜美又有個性。曾馨瑩也在IG限動證實，並呼籲外界踴躍報名。

QQ（右）遺傳了母親曾馨瑩的舞蹈細胞。（組合照，翻攝自YouTubeIG）QQ（右）遺傳了母親曾馨瑩的舞蹈細胞。（組合照，翻攝自YouTubeIG）

隨後曾馨瑩再分享另一段限動，可看見QQ挑戰下腰動作，左腳高高舉起，姿態完美兼具力量與美感，讓媽媽忍不住驕傲寫下「我的QQ寶貝」。照片中，QQ的核心力量與肢體控制力全然展現，姿勢相當到位，吸引不少網友驚呼「不愧是遺傳媽媽的舞蹈基因」。

曾馨瑩（後）曾是蔡依林的御用舞者，在《愛情三十六計》、《舞孃》、《愛無赦》等歌曲的ＭＶ中都有她的身影。（翻攝自YouTube）曾馨瑩（後）曾是蔡依林的御用舞者，在《愛情三十六計》、《舞孃》、《愛無赦》等歌曲的ＭＶ中都有她的身影。（翻攝自YouTube）

事實上，曾馨瑩的2個女兒都熱愛舞蹈。16歲的大女兒妞妞早已多次登台，包括在鴻海尾牙表演、宣傳舞蹈比賽形象片，甚至還曾與韓國女神IU同台，展現不俗實力。如今小女兒QQ也嶄露頭角，母女三代一脈相承的舞蹈傳承，成為永齡舞蹈大賽最亮眼的話題焦點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中