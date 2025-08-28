郭台銘10歲小女兒罕見露面！舞力媲美曾馨瑩「倒立折腰超炸」

郭台銘（左起）與愛妻曾馨瑩的小女兒QQ。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩育有2女1子，近日曾馨瑩在宣傳自家舞蹈比賽時，罕見公開10歲小女兒QQ的身影。畫面中，QQ展現倒立、下腰等高難度動作，雖然五官神似爸爸，但也繼承了媽媽的舞蹈天賦，舉手投足之間盡顯靈活與自信。

永齡基金會早前釋出「第三屆永齡銘馨盃」宣傳影像，其中一張照片引發關注，只見曾馨瑩身穿金屬感網紗上衣，充滿未來感；身旁的小女孩正是QQ，她穿著oversize運動風洋裝搭配粉紅球鞋，雙手交叉擺出帥氣姿勢，甜美又有個性。曾馨瑩也在IG限動證實，並呼籲外界踴躍報名。

QQ（右）遺傳了母親曾馨瑩的舞蹈細胞。（組合照，翻攝自YouTubeIG）

隨後曾馨瑩再分享另一段限動，可看見QQ挑戰下腰動作，左腳高高舉起，姿態完美兼具力量與美感，讓媽媽忍不住驕傲寫下「我的QQ寶貝」。照片中，QQ的核心力量與肢體控制力全然展現，姿勢相當到位，吸引不少網友驚呼「不愧是遺傳媽媽的舞蹈基因」。

曾馨瑩（後）曾是蔡依林的御用舞者，在《愛情三十六計》、《舞孃》、《愛無赦》等歌曲的ＭＶ中都有她的身影。（翻攝自YouTube）

事實上，曾馨瑩的2個女兒都熱愛舞蹈。16歲的大女兒妞妞早已多次登台，包括在鴻海尾牙表演、宣傳舞蹈比賽形象片，甚至還曾與韓國女神IU同台，展現不俗實力。如今小女兒QQ也嶄露頭角，母女三代一脈相承的舞蹈傳承，成為永齡舞蹈大賽最亮眼的話題焦點。

