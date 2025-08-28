晴時多雲

娛樂 最新消息

61歲《向前走》林強回來了 驚人近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的音樂人林強，相隔19年以新專輯《時間浸漬》回歸歌壇，本週末將在北流舉辦快閃簽名會，他笑說：「上一次參加簽名會已經是35年前《向前走》發行的時候了。」

林強重返歌壇推出新專輯。（北流提供）林強重返歌壇推出新專輯。（北流提供）

2025臺北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX）今起至31日在北流盛大登場，今年以「Tune in to Taiwan. Sync with Asia.」為主題，集結臺灣及亞太音樂產業重量級品牌與國際音樂人，打造一場橫跨展覽、論壇、演出與互動的年度音樂盛會，包括林強、齊豫及辛曉琪等藝人都將共襄盛舉。

林強將於30日攜手義大利音像藝術家Luca Bonaccorsi 在「開放文化基金會」攤位舉辦限時快閃簽名會，他很開心藉著此次機會與樂迷互動，不僅能聽到更直接的回饋，也順道見見許多老朋友。至於接下來的工作計畫，林強透露目前正投入多項配樂工作，預告將與2025台灣設計展彰化場館策展團隊合作，帶來更多驚喜演出。

