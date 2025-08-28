晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

江蕙唱一半強碰地震！萬人警報狂響 陳美鳳許富凱反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙昨晚在台北小巨蛋開唱，晚間9點11分突發規模6.0的有感地震，當時二姐正在台下換裝，現場萬名觀眾的手機同時狂響，當時正在場內的歌手李子森形容：「現場一萬支手機同時發送地震警報，也算是解鎖了在演唱會時遇到地震的成就啦。」

李子森朝聖江蕙演唱會。（翻攝臉書）李子森朝聖江蕙演唱會。（翻攝臉書）

所幸演唱會未受影響繼續進行，江蕙在尾聲也特別關心歌迷「有沒有被嚇到」，並以《甲你攬牢牢》安慰全場粉絲。昨晚除了李子森，還有陳美鳳、鄭怡、許富凱等藝人到場朝聖，大家都沉醉在天后的歌聲中，看到最後一刻才離開。

陳美鳳看了江蕙演唱會直呼感動。（翻攝臉書）陳美鳳看了江蕙演唱會直呼感動。（翻攝臉書）

陳美鳳發文談到最喜歡《惜別的海岸》，她說：「以前鳳鳳作秀時超常唱，前奏一響起就是滿滿的回憶。江蕙太會唱了啦，每首歌都超好聽，滿滿的感動，很感謝她重拾麥克風，帶給大家滿滿的幸福。」其實陳美鳳這次也特別為二姐跨刀「獻聲」，在串場影片中說：「那首很吵的歌，也是家的回音。」坦言對這段OS感觸良多。

許富凱帶媽媽「二刷」江蕙演唱會。（翻攝臉書）許富凱帶媽媽「二刷」江蕙演唱會。（翻攝臉書）

台語歌王許富凱昨晚「二刷」演唱會，不忘帶著媽媽一起捧場。他透露在現場看到「她爸爸一定是很嚴格，歌才會唱得這麼好」這句話，瞬間紅了眼眶，淚水不斷打轉。原來從小就學唱歌的他，想起父親對自己的栽培，內心同樣滿是感動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中