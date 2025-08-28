江蕙唱一半強碰地震！萬人警報狂響 陳美鳳許富凱反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙昨晚在台北小巨蛋開唱，晚間9點11分突發規模6.0的有感地震，當時二姐正在台下換裝，現場萬名觀眾的手機同時狂響，當時正在場內的歌手李子森形容：「現場一萬支手機同時發送地震警報，也算是解鎖了在演唱會時遇到地震的成就啦。」

李子森朝聖江蕙演唱會。（翻攝臉書）

所幸演唱會未受影響繼續進行，江蕙在尾聲也特別關心歌迷「有沒有被嚇到」，並以《甲你攬牢牢》安慰全場粉絲。昨晚除了李子森，還有陳美鳳、鄭怡、許富凱等藝人到場朝聖，大家都沉醉在天后的歌聲中，看到最後一刻才離開。

陳美鳳看了江蕙演唱會直呼感動。（翻攝臉書）

陳美鳳發文談到最喜歡《惜別的海岸》，她說：「以前鳳鳳作秀時超常唱，前奏一響起就是滿滿的回憶。江蕙太會唱了啦，每首歌都超好聽，滿滿的感動，很感謝她重拾麥克風，帶給大家滿滿的幸福。」其實陳美鳳這次也特別為二姐跨刀「獻聲」，在串場影片中說：「那首很吵的歌，也是家的回音。」坦言對這段OS感觸良多。

許富凱帶媽媽「二刷」江蕙演唱會。（翻攝臉書）

台語歌王許富凱昨晚「二刷」演唱會，不忘帶著媽媽一起捧場。他透露在現場看到「她爸爸一定是很嚴格，歌才會唱得這麼好」這句話，瞬間紅了眼眶，淚水不斷打轉。原來從小就學唱歌的他，想起父親對自己的栽培，內心同樣滿是感動。

