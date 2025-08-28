晴時多雲

娛樂 電影

威尼斯影展》開幕星光耀眼 亞歷山大潘恩迴避「加薩戰爭」敏感題

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第82屆威尼斯影展於台灣時間今（28）凌晨盛大揭幕，金獎導演亞歷山大潘恩擔任本屆「主競賽單元」評審團主席，率巴西影后費爾南達托雷斯、中國演員趙濤等評審出席記者會；會上由亞歷山大潘恩代表發言，不免俗被問到國際大事「加薩戰爭」相關問題，導演委婉迴避，表示「我沒準備好回答此問題」。

亞歷山大潘恩坦言「沒準備好回答」加薩戰爭相關問題。（達志影像）亞歷山大潘恩坦言「沒準備好回答」加薩戰爭相關問題。（達志影像）

身為競賽片評審團主席的潘恩，被問及對人道危機的立場時，表示「我來到這裡是為了評審和討論電影；我的政治觀點，相信和在座許多人是一致的。」

早在威尼斯影展開幕前，數百名國際電影人與藝術家呼籲影展必須「明確且毫不含糊的譴責以色列政府與軍隊在加薩持續進行的種族滅絕與清洗行為」，並要求撤回對蓋兒加朵、傑瑞德巴特勒等人的邀請，只因兩人都曾公開表態支持以色列。

「威尼斯影展」主競賽單元評審趙濤（左起）、費爾南達托雷斯、穆罕默德拉蘇洛夫、克里斯汀蒙吉、史蒂芬布里澤、亞歷山大潘恩、毛拉德佩洛。（達志影像）「威尼斯影展」主競賽單元評審趙濤（左起）、費爾南達托雷斯、穆罕默德拉蘇洛夫、克里斯汀蒙吉、史蒂芬布里澤、亞歷山大潘恩、毛拉德佩洛。（達志影像）

威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉回應，「我們曾被要求拒絕某些藝術家的邀請，但我們不會這麼做；若他們想參加影展，就可以來參加」，並強調「我們明確表達對加薩與巴勒斯坦正發生的事情表達深切悲痛與哀傷，這點在影展立場上沒有任何疑問」。

此外，近年電影在串流盛行，導致全球電影院觀影人數下滑，亞歷山大潘恩坦言自己依然偏愛在「電影的教堂」（電影院）欣賞作品，但不得不承認家庭觀影的便利性頗具誘惑力。

潘恩說，「我常在夜裡趴著看電影，但我更愛在大銀幕觀賞作品，直言對於一個熱愛電影的人來說，「通常只有院線上映的電影，才能真正進入文化對話並留下深刻影響。」

接下來，包括茱莉亞羅勃茲、喬治克隆尼、亞當山德勒、艾瑪史東等好萊塢明星，以及舒淇、孫藝真、李炳憲、中國演員辛芷蕾、張頌文等亞洲演員，將陸續抵達威尼斯參展，共同角逐最高榮譽最佳影片「金獅獎」和其它獎項。第82屆威尼斯影展於8月27日至9月6日舉行。

