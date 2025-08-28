晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

細思極恐！《厲陰宅：最終聖事》終極預告曝真實靈異畫面

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「鬼王」溫子仁打造的經典恐怖電影《厲陰宅》，即將於迎來最終篇章《厲陰宅：最終聖事》，歷來最恐怖的終極預告昨正式曝光，曝光本次駭人聽聞的「史慕爾家族鬧鬼案」真實錄影，眼尖影迷立刻發現不尋常現象，逐格檢視後更看到令人毛骨悚然的靈異畫面，可說是細思極恐。

《厲陰宅：最終聖事》終極預告曝真實靈異畫面。（華納兄弟提供）《厲陰宅：最終聖事》終極預告曝真實靈異畫面。（華納兄弟提供）

該片描述震驚全美的「史慕爾家族鬧鬼案」，戲外也是華倫夫婦生涯經手的最後一起案子，所遭遇的惡靈強度也來到巔峰，堪稱《厲陰宅》宇宙之最，恐怖程度也讓導演坦言「唯有看完《厲陰宅：最終聖事》，才能知道為何這是華倫夫婦最後一起案件」，更讓溫子仁直呼「這部電影宛如人生最重要的篇章落幕」。

片中故事原型「史慕爾家族鬧鬼案」可說是全美最恐怖的鬼屋事件，真實故事發生於1980年代的美國賓州，史慕爾一家八口住進一間老舊房子後，怪事接二連三地發生，從天花板無故掉落、詭異的怪聲與惡臭，甚至連小孩都被惡靈推下樓梯。

這家人因此請來華倫夫婦相助，不料這次惡靈竟與華倫夫婦淵源頗深，其實早從夫婦執業後的第一起案件，就能與惡靈「打過照面」，此次盛大回歸竟將女兒茱蒂華倫也牽扯進來，在大銀幕上首度揭開華倫一家的私密故事，讓人一窺帥氣斬妖除魔的華倫夫婦，私底下與子女相處的感性形象，絕對是影迷不可錯過的重要場面。

《厲陰宅：最終聖事》故事將華倫夫婦的女兒茱蒂華倫牽扯進來。（華納兄弟提供）《厲陰宅：最終聖事》故事將華倫夫婦的女兒茱蒂華倫牽扯進來。（華納兄弟提供）

備受影迷推崇的《厲陰宅》於2013年問世後，華倫夫婦的故事便風靡全球長達12年，更推出「安娜貝爾」、「鬼修女」等系列電影，建立起龐大的《厲陰宅》宇宙，首集《厲陰宅》可說是功不可沒，也是許多影迷心中最經典的一部。

打造出精彩《厲陰宅》宇宙的溫子仁也感嘆：「自從第一部《厲陰宅》電影上映以來，我確實成長了很多，但我會永遠回顧那部電影，它是我電影生涯中最美好的回憶。感謝華倫夫婦的故事，我們要用《厲陰宅：最終聖事》來結束人生中非常重要的一章了！」為了迎向最終章，台灣也確定於9月3日舉辦「有始有終 聯映特別場」，一次聯映首集《厲陰宅》與最新篇章《厲陰宅：最終聖事》，購票即可獲得「厲陰宅宇宙典藏筆記本組」與「見證惡靈A3海報」，聯映場預售票熱賣中，購票請洽秀泰影城、美麗華影城。

《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日包括2D、IMAX、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX等版本同步上映，終極預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中