娛樂 電影

義影后助旺「渣夫」登影帝！戲外同居14年認定彼此

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕義大利影后芭芭拉龍琪最近在療癒電影《十分鐘新鮮事》飾演一名婚姻遭受挫折的女作家，為走出感情陰霾，她接受醫生建議、每周花十分鐘做一件新鮮事，竟成功扭轉人生，電影在義大利上映獲得極佳迴響。

義大利影后芭芭拉龍琪在《十分鐘新鮮事》飾演一名婚姻遭受挫折的女作家。（海鵬提供）義大利影后芭芭拉龍琪在《十分鐘新鮮事》飾演一名婚姻遭受挫折的女作家。（海鵬提供）

有趣的是，片中飾演傷芭芭拉最深的「渣夫」男星亞歷山卓特德斯奇，現實中正是她同居14年的男友，兩人不僅感情美滿、育有一子一女，更是她砥礪演技的良師益友。

儘管芭芭拉近年事業成就早已超越男友，但兩人甜蜜依舊，芭芭拉確認與亞歷山卓值得相守一生的關鍵點，是在某個聖誕夜，兩人帶狗狗出門，她卻忘帶鑰匙、害兩人遭到反鎖。慌亂之際，亞歷山卓卻神情鎮定地對她說：「這將是我們一生中最美好的夜晚」。

芭芭拉龍琪（右）在《十分鐘新鮮事》，和現實中的男友亞歷山卓特德斯奇同台飆戲。（海鵬提供）芭芭拉龍琪（右）在《十分鐘新鮮事》，和現實中的男友亞歷山卓特德斯奇同台飆戲。（海鵬提供）

男友能將挫折轉變為積極的力量，讓芭芭拉從此認定就是他，「他跟麵包一樣重要」。芭芭拉也相當「旺夫」，首次和亞歷山卓合作演出《十分鐘新鮮事》，就助這位「渣夫」奪得義大利KINEO電影獎最佳男主角。《十分鐘新鮮事》將於9月5日在台上映。

