娛樂 最新消息

威尼斯影展》孫藝真遭酸民圍攻「關小帳」！全白LOOK征服機場

孫藝真全白現身仁川機場，出發威尼斯影展。（翻攝自Naver）孫藝真全白現身仁川機場，出發威尼斯影展。（翻攝自Naver）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真近日在朴贊郁新片《徵人啟弒》記者會陷入3大爭議，零負評女神破功，她昨（27）和李炳憲、朴贊郁分別抵達仁川機場，摘下墨鏡露出燦笑，前往威尼斯影展出席開幕式；《徵》片是今年唯一一部入圍主競賽的韓國電影，被韓國業界視為下半年最值得期待的作品。

孫藝真招牌笑容現身，懶理近日爭議。（翻攝自Naver）孫藝真招牌笑容現身，懶理近日爭議。（翻攝自Naver）

當日一早，孫藝真穿著全身白吸引媒體目光，無袖上衣搭配寬鬆白色褲子，呈現自然率性氛圍，為整體造型增添亮點，另外同色系搭配的墨鏡、簡約耳環也散發乾淨利落的魅力。

雖然孫藝真最近疑「冷落童星」慘遭韓國網友砲轟，她公開解釋「為投入電影中的感情，很難回應孩子們的各種問題」，隨後相關發言被放大，韓媒報導，童星的母親出面親自闢謠，直說孫藝真非常親切，似乎暫時平息爭議。

只是出國當天，孫藝真的IG子帳號卻傳出關閉消息，不少網友推測「應是想暫時屏蔽酸民的惡意留言」，再度令網友議論紛紛；儘管如此，孫藝真仍然展現招牌笑容踏上出國之路，令不少韓國影迷期待這次能帶來拿獎好消息。《徵人啟弒》將於10月在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

