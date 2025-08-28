金獎得主製造機來了！「金馬X威秀聯名影廳」宣布推出A24作品選

〔記者許世穎／台北報導〕「金馬X威秀聯名影廳」昨宣布將於9月16日至10月23日推出「A24作品選」，選映近年在台上映的《媽的多重宇宙》、《天黑請斃命》、《日麗》、《寶可噩夢》、《鬼手鬼手 請開口》、《夢想集中營》、《辛辛監獄劇團》、《QUEER》、《粗獷派建築師》、《滿血復活》等18部影片，消息一出讓影迷相當興奮。

《媽的多重宇宙》叫好又叫座，在奧斯卡大放異彩。（金馬執委會提供）

美國獨立電影公司A24以發行電影起家，除了挖掘具有獨特觀點、風格鮮明的電影作品，也大力扶持新銳導演。A24精準的市場策略、傑出的品牌經營和強勢的行銷手法，成功打破「藝術」和「主流」的界限，創下票房與獎項雙贏，引發業界熱烈討論與效仿，也成為少數擁有忠實粉絲的電影公司。

2023年A24在奧斯卡囊括9項大獎，包括《媽的多重宇宙》一舉奪得最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯，之後更接連以《夢想集中營》拿下奧斯卡最佳國際影片，安卓亞布洛迪也以《粗獷派建築師》在奧斯卡二度封帝，堪稱金獎得主製造機。

《鬼手鬼手 請開口》成為A24票房最高的恐怖片。（金馬執委會提供）

A24發行製作的電影題材多元，在恐怖類型上更帶出可觀的新風貌。以《宿怨》奠定影壇地位的美國導演亞瑞阿斯特的《寶可噩夢》，讓奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯踏上瘋狂詭異的旅程。澳洲新銳兄弟檔導演丹尼菲利浦、麥可菲利浦講述防腐屍手通靈的《鬼手鬼手 請開口》，成為 A24票房最高的恐怖片，連史蒂芬史匹柏與喬丹皮爾都盛讚；他們再接再厲的《滿血復活》，由《水底情深》莎莉霍金斯揭開邪惡儀式，一樣好評如潮。

《宿怨》導演亞瑞阿斯特的《寶可噩夢》，讓奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯踏上瘋狂詭異的旅程。（金馬執委會提供）

「金馬X威秀聯名影廳」持續推薦好電影，「A24作品選」詳細片單歡迎影迷朋友鎖定金馬官網、Facebook、Instagram粉絲專頁，掌握第一手消息。票券將於9月5日中午12點起，將於威秀影城購票系統開始販售，並推出「早鳥優惠套組」（每套10張，每組2,000元），觀眾可憑交換券至信義威秀影城櫃台兌換任一場次票券一張，不分平假日亦不限單場兌換多張票券，購買優惠套組即日起請洽金馬影展辦公室。

