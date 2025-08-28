潔西卡雀絲坦挑戰最複雜角色！白天是平凡媽 晚上化身神秘臥底

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 全新犯罪驚悚影集《反仇專家》昨曝光新預告，奧斯卡影后潔西卡雀絲坦再展「變色龍演技」，化身代號「專家」的神祕臥底，展現高超的網路臥底技巧與心理洞察力，以及在網路社群暗中追查極端份子的複雜心境，完美詮釋身為母職與執行危險任務間雙重身份下的內心掙扎。

影后潔西卡雀絲坦主演並擔任影集《反仇專家》監製。（Apple TV+ 提供）

潔西卡除了領銜主演，同時也擔任《反仇專家》監製，影集靈感來自於《柯夢波丹》雜誌作者安德烈亞史丹利2019年撰寫的一篇真實報導，為還原故事，史丹利本人也將擔任影集顧問。全劇張力十足，巧妙融合高風險的臥底行動與細膩的家庭劇情，更以人物為核心，深入探討美國現今社會縮影，以及無名英雄守護人民的不為人知故事，相當發人省思。

潔西卡雀絲坦在影集《反仇專家》過著雙面生活。（Apple TV+ 提供）

提起當時讀到史丹利報導，潔西卡直言「真的深受震撼。」她回憶道，「我被這位女性在幕後所做的一切感動，也被那些日常生活中的無名英雄觸動，他們並不是為了名聲或讚譽，而只是因為知道『這是對的事』。我很高興她終於得到了應有的肯定，儘管她必須為了自身安全而一直隱身幕後。」

《反仇專家》將於9月26日於Apple TV+ 全球首播前兩集，之後每週五更新集數，最新預告：

