理想混蛋遭爆「以為很跩」主唱雞丁火速反擊了

理想混蛋與潘宇謙（中）合作新歌。（認可音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代樂團理想混蛋近來邀約不斷，除了情歌王子張信哲力邀合唱，就連香港創作才子AP潘宇謙也邀請主唱雞丁操刀新歌《相對靜止》詞曲，上月搶先在馬來西亞舞台合體首唱，給足歌迷驚喜。

潘宇謙自曝幾年前在健身時，就聽過理想混蛋的歌曲，乍看團名還以為這團「很跩」，主唱雞丁忍不住反問：「怎樣，我們不能跩嗎？」潘宇謙後來特別點開才發現是一群陽光的大學生，而且看起來很文青、優秀，讚是「每學期都拿獎學金那種。」潘宇謙笑說：「我當時覺得這組合很特別，後來去看了他們的演出，在後台就大膽開口問能不能合作。」

香港創作才子AP潘宇謙推出新專輯。（認可音樂提供）

潘宇謙直呼和雞丁的聲線意外合拍，更爆料雞丁錄音時還拿著小筆記本不斷記錄，讚他「字很美」，不斷誇他是「超級認真又厲害的音樂人。」

至於跟潘宇謙的合作，理想混蛋的成員阿哲笑說：「一開始覺得AP哥看起來很帥又高冷，結果實際相處非常熱情，還會不斷聊音樂。」團員建廷則表示潘宇謙看起來超年輕，沒想到居然已是兩個孩子的爸。

