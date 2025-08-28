晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

理想混蛋遭爆「以為很跩」主唱雞丁火速反擊了

理想混蛋與潘宇謙（中）合作新歌。（認可音樂提供）理想混蛋與潘宇謙（中）合作新歌。（認可音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代樂團理想混蛋近來邀約不斷，除了情歌王子張信哲力邀合唱，就連香港創作才子AP潘宇謙也邀請主唱雞丁操刀新歌《相對靜止》詞曲，上月搶先在馬來西亞舞台合體首唱，給足歌迷驚喜。

潘宇謙自曝幾年前在健身時，就聽過理想混蛋的歌曲，乍看團名還以為這團「很跩」，主唱雞丁忍不住反問：「怎樣，我們不能跩嗎？」潘宇謙後來特別點開才發現是一群陽光的大學生，而且看起來很文青、優秀，讚是「每學期都拿獎學金那種。」潘宇謙笑說：「我當時覺得這組合很特別，後來去看了他們的演出，在後台就大膽開口問能不能合作。」

香港創作才子AP潘宇謙推出新專輯。（認可音樂提供）香港創作才子AP潘宇謙推出新專輯。（認可音樂提供）

潘宇謙直呼和雞丁的聲線意外合拍，更爆料雞丁錄音時還拿著小筆記本不斷記錄，讚他「字很美」，不斷誇他是「超級認真又厲害的音樂人。」

至於跟潘宇謙的合作，理想混蛋的成員阿哲笑說：「一開始覺得AP哥看起來很帥又高冷，結果實際相處非常熱情，還會不斷聊音樂。」團員建廷則表示潘宇謙看起來超年輕，沒想到居然已是兩個孩子的爸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中