娛樂 日韓

京都動畫強勢回歸！《龍女僕》康娜與父親對立逼哭聲優

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「京都動畫」強勢回歸，推出最新作品《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》改編自人氣漫畫，故事主軸圍繞在人氣角色「康娜」與她親生父親「奇慕卡姆伊」的重逢與對立，透過大量戰鬥場面，增添全片戲劇張力與情感層次。

《電影版小林家的龍女僕》康娜（左）與親生父親奇慕卡姆伊。（采昌提供）《電影版小林家的龍女僕》康娜（左）與親生父親奇慕卡姆伊。（采昌提供）

《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》聚焦一隻從未體會過父母之愛的幼龍「康娜」，透過接觸人類的「溫柔」與「情感」，逐漸理解什麼才是「孤獨」的故事，更將首度把她跟親生父親「奇慕卡姆伊」的重逢與對立搬上大銀幕，並首度呈現神秘的龍族世界。

導演石原立也回憶，從企劃到電影化的過程，以及對作品所寄託的情感：「原著中非常受歡迎的『康娜篇』，我們一直有個想法，希望能透過電影的形式呈現出來。原著作者「Cool教信者」老師在創作時，也懷著『如果能拍成電影就太好了』的心情，所以這部電影可說是凝聚大家的心願，最終得以實現的成果。」

《電影版小林家的龍女僕》以人氣角色「康娜」為故事主軸。（采昌提供）《電影版小林家的龍女僕》以人氣角色「康娜」為故事主軸。（采昌提供）

《小林家的龍女僕》動畫第一季早在2017年1月播出，強勢問鼎2018年東京動畫獎「最佳電視動畫作品獎」，更榮獲2018年Crunchyroll動畫大賞「最佳喜劇」與「最佳結局」兩項大獎肯定。

當中為「康娜」一角配音的長繩麻理亞從一開始就聲演該角色的班底，陪伴角色超過8年時光，讓她有感而發：「康娜是我首次有機會聲演這麼長時間的角色，她獨一無二，充滿了我們共同經歷的旅程與回憶。」

為了讓康娜的「可愛」表現得淋漓盡致，長繩麻理亞分享自己在聲演上特別注重的部分：「像是第一季第11集當中，鄰居送了一隻木雕的鳥給康娜，當時她看著那隻鳥，就只說了一個字『鳥』。小孩子很常這樣，看到眼前的東西，或是腦中認識的詞語，就直接說出來，這種『直接』與『純真無瑕』的感覺，是我在聲演康娜時，特別在意去表現的部分。」

尤其本片將聚焦於康娜跟父親的重逢與對立，有許多讓人感動落淚的親情羈絆場面，長繩透露：「在閱讀劇本、看到還沒有聲音的影片階段時，我就已經哭到連一包隨身面紙都不夠用，隔天眼睛還腫起來了呢！」

《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》將在9月12日全台上映。

