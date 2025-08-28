當年敗給江蕙！大咖天后相識44年 揭她初登場真面目

〔記者陽昕翰／台北報導〕「二姐」江蕙昨晚在台北小巨蛋開唱，民歌天后鄭怡也到場朝聖，她感性分享：「抗癌成功回歸舞台並不是條容易的路，江蕙心中一定很多個中滋味，她仍然回到她最愛的舞台，代替所有台灣的女性唱出她們的心聲，無論愛情、親情、夫妻之情或是人生。」更透露44年前與江蕙相識的過程。

江蕙復出開唱。（寬宏藝術提供）

鄭怡回憶過往與江蕙的情誼，她在1981年唱了《微風往事》，當時民歌大流行，暑假時很多大專兵要上成功嶺，所以台中的西餐廳的秀會加上民歌秀，「那年我在台中仙堡西餐廳演唱，江淑惠也是同檔，當時沈文程是駐唱歌手，《心事誰人知》還沒出片。」

江淑惠就是江蕙的本名，當年尚未出道的二姐，造型就是全身西裝套裝，還有一頂帽子，七天就準備七套套裝，「民歌秀通常唱在前面，唱完後我換個衣服就坐在台下聽江淑惠唱歌，真心覺得她真是太會唱了，非常佩服！」

民歌天后鄭怡。（翻攝臉書）

後來鄭怡及江蕙雙雙出道，經常一起錄綜藝節目，更在1989年一起入圍了第一屆金曲獎，最終由江蕙贏得最佳女演唱人獎。

昨晚鄭怡看了江蕙的最新演唱會，想起認識她的這些年，湧入了很多回憶。鄭怡更誇讚江蕙的狀態極好，「源活的舞台設計太精彩了，24名舞者加上龐大管弦樂團，給觀眾一個視覺聽覺完美的舞台，是非常有誠意的演唱會。」

