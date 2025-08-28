從手銬快感到變態眼神！玉澤演挑戰最瘋刑警

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕玉澤演、河錫辰、鄭恩地主演懸疑韓劇《Blind 局中人》以「小丑殺人案」揭開序幕，透過刑警、法官、陪審員的交錯視角，探討「受害者的冤屈」與「加害者的偏見」，揭露真相被蒙蔽的黑暗人性。

​「野獸派男神」玉澤演近年作品不斷，除了在韓劇《黑道律師文森佐》首次挑戰瘋狂大反派，這回在《Blind 局中人》飾演刑警「柳成俊」，角色個性也略帶瘋癲，他不畏艱難，唯一的目標就是逮捕罪犯，非常享受將犯人上銬的快感。

玉澤演在《Blind 局中人》拿手術刀作勢割開法醫的嘴巴，邪惡眼神令人毛骨悚然。（東森提供）

玉澤演這次動作戲很多，包括追逐嫌犯、爬高牆、撞玻璃、中刀濺血等，加上挨打畫面也多，因此要常常化血妝，他笑言：「導演非常喜歡，說找來了玉澤演真的很幸福。」

劇中玉澤演在解剖室查看被害者屍體，聽法醫推測犯案手法時，突然「變態殺人魔上身」，拿起手術刀作勢要割開法醫的嘴巴，眼神在一秒之間轉換，令人毛骨悚然，也讓人摸不清他的真正底細。

有「腦性男」封號的河錫辰，這回在《Blind 局中人》化身一絲不苟的法官「柳成勳」，回想當初收到劇本時，他表示：「我覺得喜歡這種題材的觀眾會非常期待，如果現在不接的話，不知道什麼時候才能遇到這樣的作品。」

河錫辰（左）與玉澤演於《Blind 局中人》中，兄弟關係並不和睦，彼此互相猜忌。（東森提供）

劇中河錫辰與玉澤演兄弟倆的關係並不和睦，彼此互相猜疑，河錫辰揭開玉澤演在學生時期有暴力傾向，甚至擔心弟弟會成為殺人犯，令人好奇劇情走向。

鄭恩地以《酒鬼都市女人們》的「姜智九」一角受到觀眾喜愛，這次挑戰社工「趙恩琪」是個性截然不同的角色，她表示：「我第一次讀劇本的時候，『你真的沒看見嗎？』這個副標題就深深地震撼了我，我很好奇這個角色會如何生活，她會如何尋求正義？」

戲裡鄭恩地試圖從案件中釐清真相，她在河錫辰與玉澤演兄弟間斡旋，扮演潤滑劑的角色，如何讓他們倆好好地融合，是戲劇一大看點。《Blind 局中人》今（28）起，週一至週五晚間11點在東森戲劇40頻道全台首播。

