娛樂 最新消息

從強吻到咬脖！古裝劇男星胸肌撐破衣 裸身戰鬥讓宋軼直呼：他敲胸的

〔記者蕭方綺／台北報導〕宋軼、丞磊主演的古裝劇《與晉長安》融合權謀、懸疑與奇幻元素，播出後成功佔據話題。其中丞磊近來憑藉《錦月如歌》聲勢持續翻漲，他在《與晉長安》中一人分飾失憶後天真純粹的小奶狗「晉安」、夜晚化身的白髮俠客「玄衣客」，以及恢復記憶後的敵國鎮世王「段敖登」等3個角色，對他來說是前所未有的挑戰。

丞磊在《與晉長安》劇中不吝嗇展現好身材。（翻攝自愛奇藝）丞磊在《與晉長安》劇中不吝嗇展現好身材。（翻攝自愛奇藝）

他為誅殺以妖術迷惑皇帝大哥的秦妃，孤身赴險救駕，與對方高手在血池激戰，後因中蠱失憶，變成小孩的模樣，並被黎霜帶回，兩人意外結下血契。由於他會不時變身撐破衣服，因此在劇中有裸身打戲，胸肌、腹肌全程在線，引發網友尖叫。

擁有特殊能力後，他甚至只需輕敲胸口即可釋放強大戰鬥力，讓宋軼忍不住在微博上貼出他的變身動圖搞笑發文「晉安 他敲胸的」。丞磊在劇裡白天軟萌、晚上霸氣、恢復記憶後冷冽深沉，角色跨度之大，讓網友直呼，這不是3重身份，根本是3種男友體驗包。

丞磊（左）在《與晉長安》第五集，咬脖吸宋軼血。（翻攝自愛奇藝）丞磊（左）在《與晉長安》第五集，咬脖吸宋軼血。（翻攝自愛奇藝）

《與晉長安》一開播就火力全開，吻戲進展快到讓觀眾直呼嗑到上頭，第2集黎霜嘴角流血觸發晉安獸性，瞬間失控強吻，侵略感爆棚。第5集更是令人害羞，晉安重傷奄奄一息，黎霜主動獻頸輸血，咬脖深吻從掠奪昇華為救贖，體現了信任與羈絆，觀眾驚呼「這進展比高鐵還快！」

丞磊透露，這次一人分飾三角，他最喜歡的角色是「晉安」，因為能夠放開情緒，展現活潑的小奶狗形象，甚至還嘗試了些許喜劇表演，演來格外輕鬆有趣。

宋軼（右）在《與晉長安》化身颯爽女將軍，戀上失憶小奶狗丞磊。（iQIYI愛奇藝國際版提供）宋軼（右）在《與晉長安》化身颯爽女將軍，戀上失憶小奶狗丞磊。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

《與晉長安》也是他與宋軼繼《顏心記》後的二度合作，他表示，上次因為對手戲不多，交流有限，真正熟悉彼此還是在這部戲裡。宋軼則笑稱，丞磊給她的感覺變得截然不同，「之前覺得他比較安靜，現在活潑很多。」

丞磊最難忘第1集裡他掉進血池後浴血重生的畫面，拍攝時他一天來回進水裡好幾次，雖然很累但是最後的效果令他相當滿意，在這場戲中他充滿殺氣的眼神，加上背上閃著光的藍紋，營造出神秘氛圍，也被網友大讚是「丞磊人生鏡頭」。

