女神田曦薇《子夜歸》直衝Disney+冠軍！驚見台灣影帝激戰身影

〔記者蕭方綺／台北報導〕田曦薇主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》接連數天登上Disney+台灣收視冠軍，該劇也將成為田曦薇的全新代表作，透過對「貓妖」武禎的精巧演繹與大規模動作，從甜妹專業戶成功轉型御姐女神，更攜手多位話題男神為《子夜歸》創造新熱度，包括由吳俊霆飾演的溫情暖男「無字書」、由朱正廷邪氣年上男「裴季雅」都成為網友熱烈討論的新生代古裝男神。

朱正廷在《子夜歸》飾演邪氣年上男「裴季雅」，加入白熱化四角戀修羅場。（Disney+提供）

劇中不只有浪漫愛情，奇幻打鬥也是噱頭之一，曾獲金馬獎最佳男配角、荷蘭鹿特丹影展獎項肯定的台灣老戲骨張世，也在劇中特別演出意圖奪權的「灰長老」，並與武禎有一段無比精彩的打鬥，「灰長老」還不惜動用禁術引天雷破界，觸犯妖市鐵律，讓武禎招喚靈獸對抗強大敵人，一幕擦去嘴唇血跡的帥氣動作，更被網友稱為是田曦薇的「人生鏡頭」。

張世（右）在《子夜歸》中，與田曦薇有一段滿滿特效的打鬥。（翻攝自YouTube）

隨著劇情推演，喜愛武禎的兩位男神也陸續登場。武禎在妖界的副手「無字書」由吳俊霆飾演，在劇中展現溫吞、默默守候卻又不甘心的形象，讓吳俊霆與田曦薇之間的「儒雅副手vs.御姐上司」的組合意外好嗑。

張世在《子夜歸》中，特別演出意圖奪權的「灰長老」。（翻攝自YouTube）

賴偉明（左）和吳俊霆也有演《子夜歸》。（Disney+提供）

朱正廷則有著偶像一般的精緻臉龐，事實上他曾參加過韓國爆火的選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，更憑藉《偶像練習生》作為限定男團「NINE PERCENT」成員出道，他飾演看似溫潤善良，實則病嬌瘋批的武禎表哥裴季雅，一心想得到武禎，邪氣形象也圈粉無數。

