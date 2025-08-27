晴時多雲

娛樂 最新消息

就是愛第一！周杰倫認了「很多事我想搶先」 揭《雙截棍》創作秘辛

周杰倫喜歡運動，也有藝術品味。（GQ雜誌提供）周杰倫喜歡運動，也有藝術品味。（GQ雜誌提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫在歌壇創下不少「第一」紀錄，去年12月也成為第一位登上台北大巨蛋開唱的歌手，「嘉年華」演唱會造成轟動，每天場外都有歌迷求票，一票難求情形下，也出現許多黃牛亂象。

就是愛第一！周杰倫認了「很多事我想搶先」 揭《雙截棍》創作秘辛周杰倫喜歡追求第一。（GQ雜誌提供）

最近周董成為《GQ雜誌》封面人物，也談到自己喜歡當「第一」的心情，他坦言：「很多事我的確就是想搶先，但是（首唱）大巨蛋真的不是刻意計畫的事，我運氣很好，只是機遇而已。」周董還有點害羞地說：「只是這件事也剛好符合我的性格。」

周杰倫登上《GQ雜誌》封面。（GQ雜誌提供）周杰倫登上《GQ雜誌》封面。（GQ雜誌提供）

周董從小學鋼琴，充滿創作才華，而他在創作前也總是想著要追求最有新意的內容，寫歌前總會先想：「這是否有人已做過了？」這份執念從他21歲推出首張專輯至今從沒有變過，周董談到：「還沒有人寫關於籃球的歌，那我就寫首《鬥牛》；還沒有人寫武功兵器的歌，那我就先來寫首《雙截棍》吧，我都是這樣去思考創作的。」周董笑說，這的確是種偏執。

點圖放大header
點圖放大body

