娛樂 最新消息

薔薔開除元老攝影師爆論戰 Song不忍回應6大罪狀「我沒有弄黑函」

薔薔（左）開除旗下員工Song（右）。（翻攝自YouTube）薔薔（左）開除旗下員工Song（右）。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「薔薔」林嘉凌宣布資遣元老級攝影師Song坦言「忍無可忍」，消息一出引發外界反彈，質疑攝影師Song的離開讓影片失去靈魂。對此，薔薔今（27日）開直播正面回應，承認Song確實已經離隊並還原始末提到6大爭議點，哽咽表示，「我沒有虧欠任何人」。不久後，Song的IG最新貼文底下也掀起兩派網友洗版論戰；對此，Song稍早也在限動發聲了。

薔薔在直播中指出，Song私下頻繁聯絡日本媽媽並刪除訊息紀錄、國外友人來台卻未通報、記憶卡檔案多次遺失、開會不回話、未回報進度，以及拖延導致影片違約，強調已依法提前一個月預告並給予資遣費。此外，薔薔也心疼現有員工的努力被抹煞，呼籲外界不要一竿子打翻整個團隊。

對此，Song稍早在IG限時動態發聲，逐一回應部分爭議，他強調「我沒請人弄什麼黑函或發文上Dcard...我也沒刪日本媽的手機訊息。」他坦言工作上確實有做不好的地方，再次致歉並補充，「還是感謝三年來一次共事的緣分。」態度相對低調。

目前Song最新貼文底下湧入大批網友留言，形成支持與反對兩派，有人力挺薔薔「給新人機會」，也有人替Song抱不平「影片真的少了靈魂」。雙方說法不同，引發更多討論，後續發展仍待觀察。

