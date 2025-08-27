晴時多雲

娛樂 最新消息

泰勒絲訂婚了！Google搜尋灑下紙花雨「總統川普也送上祝福」

崔維斯凱爾西（左起）與泰勒絲宣布訂婚，美國總統川普獻上祝福。（組合照，翻攝自IG、路透社）崔維斯凱爾西（左起）與泰勒絲宣布訂婚，美國總統川普獻上祝福。（組合照，翻攝自IG、路透社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布和美式足球球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚！她在Instagram曬出多張求婚照，笑喊「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」短短幾小時內吸引超過2000萬人按讚。更特別的是，只要在Google搜尋泰勒絲的名字，網頁就會降下紙花雨，全世界粉絲齊聲祝賀。

35歲的泰勒絲出道以來橫掃樂壇，累積14座葛萊美獎，她與同齡的凱爾西從2023年公開戀情至今，始終互相扶持。泰勒絲多次現身NFL球場應援，凱爾西也常出現在演唱會後台，被粉絲封為「最甜雙強組合」，交往不到2年便決定攜手一生，讓外界驚喜又感動，有趣的是只要在Google搜尋泰勒絲的名字，網頁就會降下紙花雨，全世界粉絲齊聲祝賀。

此外，不僅堪薩斯城酋長隊第一時間發文祝賀「今天就像童話故事一樣！」就連美國總統川普也罕見表示，「他是很出色的球員，她是非常優秀的人，祝福他們一切順利。」求婚照片中，凱爾西單膝下跪為泰勒絲戴上價值約5800萬元台幣的古典鑽戒；泰勒絲則感動地撫著他的臉龐，2人笑容洋溢幸福，雖然婚禮日期尚未公布，但這場跨界世紀婚禮勢必吸引全球矚目。

