娛樂 最新消息

「口袋影展」盛大落幕 10天50場放映打造兒少影像嘉年華

慕尼黑兒童影展資深影人揚威廉在口袋影展舉辦《童言超有力》特別單元。（小公視提供）慕尼黑兒童影展資深影人揚威廉在口袋影展舉辦《童言超有力》特別單元。（小公視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕小公視舉辦為期10天的「口袋影展」在華山1914文化創意產業園區盛大落幕，影展期間共50場放映，匯集來自台灣與世界各地的精彩動畫與兒少節目，更首度攜手國際影視策展人與創作者，打造橫跨世代、地域的兒少影像嘉年華。

本屆影展亮點之一為特別單元《童言超有力》與慕尼黑兒童影展資深影人、《Children in the Centre©》的創辦人揚威廉布爾特合作，精選自歐洲、亞洲、南美洲的動畫與劇情短片，並親自來台舉辦3日的映後座談，與跟台灣創作者進行密集的顧問會議。

揚威廉幽默稱自己從火星來，逗得小朋友哈哈大笑。（小公視提供）揚威廉幽默稱自己從火星來，逗得小朋友哈哈大笑。（小公視提供）

揚威廉在映後放映時跟小朋友幽默自稱「來自火星、身高300公分」，透過和觀眾互動，分享影片背後文化脈絡與創作理念；他強調：「一個國家的兒童媒體品質，反映該國的整體品質。」從《山貓來了！》、《我才不要下來》等來自歐洲、南美洲的動畫，帶領孩子們了解這些簡單歡樂的兒少短片、長片其實蘊含對土地、社會與世界的深度觀察。

學員在工作坊與劇本顧問米哈艾拉互動熱絡。（小公視提供）學員在工作坊與劇本顧問米哈艾拉互動熱絡。（小公視提供）

針對青少年的「國際青少年大使」影像創作工作坊，也成為今年影展的另一座里程碑。來自歐洲的劇本顧問米哈艾拉．薩博與獨立策展人陳俊蓉，帶領14位傑出的台灣青少年進行3天密集課程，從「什麼是故事」開始，透過遊戲、練習與小組創作，讓每位學員都能用劇本說出自己心中想說的話，工作坊建立的核心信念：「每個人都有值得被訴說的故事，透過結合想像力、個人經驗反映與團隊合作的引導練習，參與者得以克服自我懷疑、探索創造力，並在一個安全且支持性的空間中分享自己獨特的觀點」。

除了國際與創作交流，影展現場的人氣活動更是接連創下紀錄。多感體驗的「動畫妙妙屋」，除了小公視不同動畫IP的體感遊戲，這次小公視與移動故事合作的科技親子劇場：《口袋小子-故事山谷慶生會》吸引超過5000人次進場，觀眾戴上慶生帽、走進水霧、香氣與震動交織的空間，小朋友們的歡笑聲此起彼落。

《Swing Swing Kiss Kiss 一起搖擺～親子寵物音樂會》也熱鬧非凡，從水果奶奶到「GENBLUE」幻藍小熊輪番登台演出，搭配妖果動動盃創意舞蹈大賽，兩天週末活動超過3000人參加，讓草地上的每一個午後成了不可取代的夏日回憶。

