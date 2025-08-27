晴時多雲

娛樂 最新消息

48歲金鍾國宣布結婚 「主持單身節目不退出」竟遭罵爆

48歲金鍾國宣布結婚，卻因持續主持單身節目遭罵爆。（翻攝自IG）48歲金鍾國宣布結婚，卻因持續主持單身節目遭罵爆。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓48歲歌手兼綜藝咖金鍾國，8月18日公開親筆信宣布將於9月5日舉行婚禮，本是值得祝福的喜訊，卻因他仍在主持以「單身子女」為設定的綜藝《我家的熊孩子》，引來觀眾質疑「已婚還主持單身節目」，批評聲浪迅速擴散。

不過，金鍾國的婚訊曝光後，外界立刻好奇準新娘身分，網路流傳對方是38歲、來自洛杉磯的化妝品公司CEO，公司則低調回應，「不對外透露未經本人確認的訊息」。由於金鍾國經常往返洛杉磯，過去也曾稱那裡是「第二故鄉」，讓傳言更添可信度。

然而，爭議也隨之而來。由於金鍾國長期固定出演SBS綜藝《我家的熊孩子》，節目設定是由母親視角觀察未婚子女生活，如今他即將結婚，卻仍未下車，引來部分觀眾質疑，「既然已婚，還演單身節目？」甚至有人調侃節目將變成「夫妻真人秀」，批評聲浪不斷。

對此，SBS製作單位尚未發表正式回應。支持者則認為，節目宗旨是呈現家庭親子關係，婚姻不應成為退出理由；反對聲浪則持續升溫，金鍾國能否在婚後繼續維持單身形象主持節目，仍是外界關注焦點。

