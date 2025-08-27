晴時多雲

娛樂 最新消息

7月鬼門開！郎祖筠曝「家裡住鬼一年」 廁所遇「女聲清喉嚨」嚇壞

春河劇團《詭哭郎嚎》彩排，郎祖筠飾演貓妖。（記者胡舜翔攝）春河劇團《詭哭郎嚎》彩排，郎祖筠飾演貓妖。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕適逢農曆七月鬼門開，春河劇團推出舞台劇新作《詭哭郎嚎》，靈感來自團長郎祖筠主持逾兩年的同名Podcast。她今和「搖滾宮主」賴銘偉、《粽邪》系列演員劉國劭，以及蘇育玄、梁家銘、李盈蓁一起出席記者會。談到這齣舞台劇的創作源頭，郎祖筠坦言自己從小就對靈異世界特別敏感，小學五年級時，家中甚至曾有靈體「居住」長達一年。

春河劇團《詭哭郎嚎》彩排，演員李盈蓁（左起）、蘇育玄、導演黃浩詠、演員賴銘偉、郎祖筠、劉國劭、梁家銘。（記者胡舜翔攝）春河劇團《詭哭郎嚎》彩排，演員李盈蓁（左起）、蘇育玄、導演黃浩詠、演員賴銘偉、郎祖筠、劉國劭、梁家銘。（記者胡舜翔攝）

她從小就愛講鬼故事捉弄同學，總覺得嚇到人是一種得意。前陣子她在劇團排練後獨自留到深夜，準備稍晚到樓上EZ5駐唱，結果在廁所裡清楚聽見女子清喉嚨的聲音，但打開隔間卻空無一人，她笑說：「一般人可能會被嚇跑，但我真的太急，只能邊禱告邊解放。」

她還回憶曾在中影錄影時感覺現場氣場異常「兇」，彷彿有無形存在貼近肩膀，讓她忍不住猛打嗝，嚇得一旁來賓紛紛把椅子往後移。抬頭望向副控室，她甚至看見一名瘦削、眼睛炯大的男子與她對視，下一秒便消失不見，讓她忍不住爆粗口。

郎祖筠強調《詭哭郎嚎》並不是單純的恐怖劇，而是以驚悚包裹人性與情感，「那些讓人恐懼的鬼，或許就是別人的親人。故事背後談的，是未完成的愛、無法解開的誤會與壓抑的思念。」她希望觀眾看完能帶著善念離開劇場，「行好事，自然有神明庇佑。」

雖然她自幼信仰基督，但後來也拜在廣澤宮門下。她笑說原本只是去參加宮廟尾牙，結果被賴銘偉拉去擲筊，竟連得七個聖筊，還被王母娘娘指名「春遊時要扮祂」。此後更被收為義女，甚至夢見神明贈送七彩煙火般的加持，讓她感動得熱淚盈眶。

與她同台的劉國劭則被爆料「其實膽小」，但他自嘲「怕鬼不如怕沒錢」，所以再怕也要接戲。演出《粽邪》時，他甚至在每場開拍前都向鍾馗打招呼，解釋所有橋段只是演戲，「連要刺殺鍾馗的台詞都得先報備。」導演黃浩詠則表示，希望藉由《詭哭郎嚎》帶給觀眾反思，不只感受驚悚，也能從中找到溫暖與啟發。

《詭哭郎嚎》9月26-28日於台北城市舞台演出5場，11月29日巡迴台中中山堂演出1場，OPENTIX售票系統販售中。

