鐵漢也扛不住 救難人員看《96分鐘》落下男兒淚

王柏傑（左起）、林柏宏、宋芸樺、李李仁主演《96分鐘》。（華影國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部以「高鐵」為題材的災難動作片《96分鐘》將在本週末舉辦北中南三地「七夕特別場」，昨開賣後秒殺，上千名粉絲搶票成功；主角林柏宏、宋芸樺將出席映後，抽出幸運粉絲挑戰甜蜜互動。

該片近日舉辦全台職人英雄特映場，飾演刑警的宋芸樺驚喜現身，向默默守護社會的無名英雄致敬：「我的角色在電影裡對極限挑戰，讓我更加感謝這些平日守護民眾安全的人，能親自向你們說聲謝謝，我感到很榮幸。」

宋芸樺在《96分鐘》飾演刑警，對無名英雄特別有感。（華影國際提供）

特映會有一名女兒帶著從事救難人員的鐵漢父親進戲院看《96分鐘》，平日總是堅毅剛強的父親，在看到電影真實呈現生死瞬間的過程，不禁落下男兒淚，讓女兒有感而發寫下感謝文。

《96分鐘》斥資1.6億台幣，攜手好萊塢級技術班底打造災難片，生死與共的「夫妻檔」林柏宏、宋芸樺不僅展現極限行動力，更希望將「珍惜重要的人」信念推向極致。

林柏宏表示：「《96分鐘》每一秒都在跟時間拔河，能在七夕和大家一起感受這種張力，我覺得特別有意義。」宋芸樺則俏皮補充：「歡迎帶曖昧對象一起來看《96分鐘》，驚險刺激加上愛情張力，絕對會是最難忘的七夕回憶。」

林柏宏（左）、宋芸樺在《96分鐘》中生死與共，將出席週末七夕特別場活動。（華影國際提供）

此外，電影公司驚喜加碼，宣布8月30日高雄夢時代購物中心、8月31日台中大魯閣新時代購物中心舉辦《96分鐘》見面會，兩位主角都將親臨現場與影迷近距離互動，當日傍晚兩人還將現身高雄駁二藝術特區、台中逢甲夜市，與逛街民眾互動。《96分鐘》9月5日全台盛大上映。

