薔薔開除攝影師Song 哽咽揭6大關鍵原因「我沒有虧欠任何人」

薔薔開直播回應開除元老級攝影師Song的6大關鍵原因。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「薔薔」林嘉凌昨（26日）宣布資遣元老級攝影師，坦言是「忍無可忍」才做出決定，消息一出引發外界反彈，不少粉絲質疑攝影師Song的離開讓影片失去靈魂。對此，薔薔隨即開直播正面回應，承認Song確實已經離隊並還原始末提到6大爭議點，哽咽表示「我沒有虧欠任何人，但不能一竿子打翻所有人的努力！」

薔薔在直播中強調，外界過度放大Song離開的影響，讓她心疼現有員工的付出，直言：「他們都很辛勞、很努力，不可以抹滅他們的功勞，我覺得這對未來的員工太嚴苛。」她呼籲外界給團隊新的攝影與剪輯師機會，「多給我們團隊一些時間，每個人互動都沒有問題，不可以一竿子打翻一船人。」

請繼續往下閱讀...

針對資遣原因，薔薔也提到6大爭議點，包含「對日本媽媽謊稱拍地契並刪除對話紀錄」、「國外友人來台一個月卻未告知也未協助接待」、「多次遺失記憶卡檔案」、「開會消極不回應」、「始終未回報工作進度」、「拖延導致影片違約」。薔薔強調，資遣過程依法辦理，提前一個月告知並給予資遣費。

最後，薔薔表示雖然與Song合作的旅程結束，但並不代表全盤否定對方過去的努力，「每一段緣分都是上車下車。」她也期許外界不要用黑函抹煞整個團隊，並再次強調自己「不會虧待員工」，希望觀眾支持新進同仁，給予更多包容與肯定。

