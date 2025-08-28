牛郎織女星相會？12星座「七夕」告白求婚 …眉角要注意

七夕當天是個適合告白或求婚的好日子嗎？星座專家這麼說。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自前天（8/26）起，掌管愛情的金星進入獅子座，再加上遇到農曆七夕（8/29），對熱戀中的愛侶或處於瞹眛中的單身男女來說，真的是個適合告白或求婚的好日子嗎？

對此，星座專家「安德魯的賤聲房」表示，其實東方星宿中「織女星」和「牛郎星」對應的正是西方星宿的「天琴座」和「天鷹座」，若從地球上仰望向浩瀚星空，牛郎＆織女（或天琴＆天鷹）看似只是隔著銀河相望，但事實上兩者彼此相距達16光年之遠，且它們彼此相對位置幾乎恆定不變，並不會因七夕「鵲橋相會」而變得比較接近。

不過安德魯也強調，想要在七夕當天規劃「浪漫活動」，從12星座在七夕（8/29）前後幾天的星盤來看，本週星象確實指引出幾個「重要方向」可供依循！

♈牡羊座

單身的牡羊，直球對決很帥，可惜有時候你丟的球速度太快，讓對方根本來不及戴手套。建議戀愛中的牡羊，與其高調規劃告白或求婚環節，不如真正了解另一半的喜好和需求，等對方準備好了，再丟球。記住，愛情不是玩短跑，而是馬拉松。

．心動色：紅

．愛情密碼：9

♉金牛座

單身的金牛，容易和身邊的熟人慢慢升溫，愛情像慢慢地燉湯，越熬越香越濃。戀愛中的金牛，表面平淡，其實每一個小舉動都超暖心。告白或求婚時，不妨適時展現你的貼心，會更容成功！

．心動色：綠

．愛情密碼：6

♊雙子座

單身的雙子，聊天對象滿滿，曖昧氛圍像追劇一樣精彩。戀愛中的雙子，若想向另一半告白或求婚，要注意千萬別太搞笑了，否則對方可能會將你的幽默視為白目，若只是招致暫時的冷戰還好，最怕就此錯失良緣！

．心動色：橙

．愛情密碼：3

♋巨蟹座

單身的巨蟹，直覺超靈，曖昧對象的「一個表情」你都能讀心；但缺點是容易想太多，以致和桃花擦身而過！戀愛中的巨蟹，情緒像浪潮，一下浪漫到爆，一下又玻璃心碎滿地，告白時，千萬不要因為對方的一個挑眉或眼神飄移等小動作就聯想太多，太敏感或太主觀，只會讓你的另外一半想要逃離你！

．心動色：藍灰

．愛情密碼：2

♌獅子座

單身的獅子，桃花滿天飛，追你的人多到像領號碼牌。戀愛中的獅子，超需要被讚美，一句「你最棒」就能讓你比中樂透還爽。但在告白時，不要只挑自己想聽的話來聽，忠言逆耳應該知道吧？

．心動色：金

．愛情密碼：11

♍處女座

單身的處女座容易慢熱，一旦心動，就像煮湯一樣～慢火才能熬出好湯頭。戀愛中的處女座，挑剔加碎碎念，但其實都藏著關心。告白時，不妨換個溝通方式，丟掉你的「老媽子」的模式，以免讓你的浪漫大計大減分。

．心動色：咖啡色

．愛情密碼：8

♎天秤座

單身的天秤，桃花多，但你太愛照鏡子，光顧著欣賞自己忘了回訊息。戀愛中的天秤，老想取悅對方，結果自己累到你媽都不認識你！告白時也是，別一逕只想討好對方，想想自己的底限在哪兒？能說到做到地方有多少？才不會讓雙方都很 累！

．心動色：粉

．愛情密碼：12

♏天蠍座

單身的天蠍，散發神秘魅力，走到哪都有人想解鎖你。戀愛中的你，深情到對方無法招架，你愛太用力，對方只會想逃跑喔！與其選擇七夕當天在公開場所告白，還不如選擇對兩人都別具意義的時間點或地點，更容易打動對方！

．心動色：紫

．愛情密碼：4

♐射手座

單身的射手，桃花像旅遊景點一樣多，隨便一個邂逅都能擦出火花。戀愛中的你，愛情像小旅行，天天都能玩出新花樣。但這樣形象，在執行求婚或告白大計時，也容易讓對方會錯意，或完全感覺不到你的真心。

．心動色：黑

．愛情密碼：5



♑魔羯座

單身的魔羯，可能會被成熟穩重型的人吸引。戀愛中的你，建議多表達，不然對方會以為你們的愛已不在。如果你的告白或求婚對象是魔羯座，「儀式感」很重要，但並非使用浮誇的招式，而是適時表達出你對兩人的未來規劃或展望。

．心動色：灰

．愛情密碼：10

♒水瓶座

單身的水瓶，靠幽默就能電到人。戀愛中的你，古靈精怪的浪漫，讓對方覺得又好氣又好笑。但在告白時，還是要收斂一下，要使用對方能懂的幽默梗，別太自嗨了，重點是如何真誠地表達出你對這段感情的展望。

．心動色：青綠

．愛情密碼：1

♓雙魚座

單身的雙魚，本週是行走的桃花樹，誰靠近誰就暈，戀愛中的你，情緒像八點檔，愛到極致、哭到極致，旁人都替你累，記得哭累的時候要補充水分再繼續哭。告白或求婚時也是，千萬控制自己的淚腺，如果你比對方先哭，就破梗了…

．心動色：海藍

．愛情密碼：7

☆民俗說法僅供參考☆

