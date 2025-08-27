游安順「病危」讓兒哭腫眼 幽默自爆「加戲不加價」

游安順（右）在《寶島西米樂》躺在床架上，腰背極度不舒服。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘迷你劇男主角的游安順在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》中病危，上演催淚重頭戲，也催出好收視。戲裡游安順生病，盧彥澤飾演的養子放聲痛哭，父子深情場面感人。游安順提到「躺著演」看似輕鬆，但其實身體默默吃了不少苦頭，因鏡位關係須躺在兩張床的縫隙間，為戲連躺一下午，躺到腰椎隱隱作痛，導演心疼表示：「順哥躺在兩張床最硬的地方，真的很不舒服，辛苦他了。」游安順趁空檔趕緊起身做運動，打趣自嘲：「今天最辛苦的地方就是腰椎卡到，要起來緩一緩。」

盧彥澤（右）透露在《寶島西米樂》一場父子吃飯聊天的戲，游安順卻讓他瞬間破防。（台視提供）

盧彥澤透露，除了原本就設定好的催淚劇情，拍攝過程還被游安順「突襲」，有一場原本只是父子倆吃飯閒聊的戲，游安順拍攝時神來一筆，勸盧彥澤回家念書，眼裡還充滿著不捨的淚水，精湛演技讓盧彥澤直接破防。游安順不斷為表演帶來驚喜，他表示：「戲是活的，拍戲的狀態就是不離本題去做一些表演，透過細節體現演員之間彼此的情感。」並幽默表示：「我加戲，加量不加價喔！」

游安順（右）在《寶島西米樂》劇中身體不好，讓養子盧彥澤很擔心。（台視提供）

盧彥澤指出拍攝當天的劇本全是哭戲，哭到後面已經沒有眼淚，情緒一度卡關，好在是游安順給予力量，「依偎在阿爸旁邊，彷彿回到兒時父子相處的時光，後來他還用力握了我的手兩下，真的很謝謝順哥鼓勵我。」而連續的哭戲，讓盧彥澤不僅精神狀態備受挑戰，身體也飽受折磨，他表示自己哭了一整天，雙眼腫的像核桃，擔心隔天眼睛睜不開，盧彥澤苦笑求饒：「好難熬的一天，所有哭戲通通拍掉，為什麼不讓我休息，劇組真的太狠了！」父子檔合作默契滿分，擦出感人火花，游安順也風趣稱讚搭檔：「有個好投手，也要有個好捕手啊！」

