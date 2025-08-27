晴時多雲

泰BL劇來台找男主角！邀台灣男孩放膽追夢「不限經紀約」

Denkhun（右）將親自甄選BL新劇角色。（木奉娛樂提供）Denkhun（右）將親自甄選BL新劇角色。（木奉娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕喜愛泰劇的粉絲注意了！泰國劇組「TRIPLE TRIO STUDIO」首部BL劇集《Neptune In The Sky》（天空中的海王星，暫譯）今（27）正式宣布將來台北舉辦演員甄選，期望選出適合人選，符合劇中各角色。

知名演員Denkhun Ngamnet（暱稱：Denkhun）滿心期待表示：「這部劇將邀請台灣優秀的演員一起參與演出，藉由該劇的緊密合作，同時讓台泰粉絲能有更多互動！」

Denkhun親自甄選角色。（木奉娛樂提供）Denkhun親自甄選角色。（木奉娛樂提供）

劇組也表示，歡迎符合條件的男生參加，不管你現在有無經紀約，若未來成功爭取到角色，劇組都不會綁經紀約，此項利多釋出，無非希望各方好手能放膽參與，展現自己自信與充滿魅力的一面！

《Neptune In The Sky》改編自知名作家SweetyN老師的小說，故事敘述主角因故離開舊地，希望喘息的他到了異地後，再次邂逅變成房東的同學，兩人從格格不入到漸漸走入對方的心的浪漫故事。

因故事橫跨兩地，因此需要於泰國與台灣取景，目前在泰國已甄選第一輪完畢，劇組表示，期間共超過700位以上的男生參加報名，當中不乏目前已在線上的新生代人氣演員、歌手、模特兒與網紅等，經劇組初步甄選，已選出100位進入親身試鏡，台灣地區也將比照辦理。

泰劇《Neptune In The Sky》來台甄選官方主視覺。（木奉娛樂提供）泰劇《Neptune In The Sky》來台甄選官方主視覺。（木奉娛樂提供）

為提供所有參加的男生得到妥善與安心的甄選環境，劇組「TRIPLE TRIO STUDIO」也委任「木奉娛樂」成為台灣區執行單位，劇組團隊並於甄選日前，將親自抵台擔任所有角色的審查官，讓所有參選者都能充分發揮才藝下，也能公開透明的進行雙向交流。

此外，這次甄選年齡設定為18至32歲的男生，甄選活動即日起至2025／8／31（日）晚間23：59（日）止，第一階段透過網路報名方式，舉凡成功通過第一輪初選，即可進入2025／9／6（六）於台北市中山區復興北路一號六樓「Neptune In The Sky劇組甄選台灣區」進行第二輪親身試鏡，活動詳情請上「木奉娛樂」官方粉絲團。

