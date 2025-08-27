晴時多雲

娛樂 最新消息

李洋接任運動部長 王齊麟PO賀文：我搭檔我驕傲

 李洋（右）接任運動部長，奧運金牌搭檔王齊麟也在第一時間留言祝賀。（本報資料照）李洋（右）接任運動部長，奧運金牌搭檔王齊麟也在第一時間留言祝賀。（本報資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕行政院今（27）公布「台灣之光」奧運羽球金牌選手李洋接任運動部長一職，這位年僅30歲的最年經部長，上任後除了要面對史上最高體育經費248億統籌分配挑戰，明年的名古屋亞運也將成為他上後的第一次小考。

李洋今天下午在臉書以「新的旅程，初心不變」PO出自己上任後的6大政見，立即收到近5萬的按讚數與祝賀，且支持者還在急速增加中，而他的金牌搭檔王齊麟也立刻在臉書留言區的貼出祝賀文寫道：「我搭檔，我驕傲❤」句尾更不忘加註愛心符號，甜蜜互動頓時閃瞎兩人球迷！

 李洋接任運動部長 王齊麟PO賀文：我搭檔我驕傲

李洋在PO文寫道：

我將從以下六個重點出發，積極落實總統的體育政策政見，讓臺灣運動向上、也向下扎根：

• 全民運動真正落實：讓運動成為每個人的生活

• 整合資源強化競技發展：串聯運動部、國訓中心與協會系統，打造更友善、更具競爭力的培訓環境

• 推動國際賽事與交流：讓世界看見臺灣運動的實力與風采

• 促進運動產業成長：鼓勵創新、跨界合作，壯大臺灣運動產業影響力

• 實踐永續與多元價值：讓運動也能成為推動性別平權、支持身心障礙運動、強化社區活力與高齡健康的核心力量

• 投入兒童、青少年與基層培育：運動從小開始，從校園、社區運動扎根，建構完整、長期的人才培育系統，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。

不少體育界友人和球迷，看到政見後，都紛紛為李洋加油打氣，寫道：「希望把熱血從球場帶入政壇，期待創新猷！」、「祝福李洋部長，加油、辛苦！」、「面對立法院的群魔亂舞、妖魔鬼怪時，就是要比他們更狠兇～面對壓霸沒禮貌的人就是不用客氣」、「讓運動部成為每個運動員最堅實的後盾」…。

點圖放大header
點圖放大body

