晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛雅曝懷孕最大挑戰 月子中心比婚紗還難選

準媽咪愛雅大嘆挑月中比婚紗難。（翻攝自臉書）準媽咪愛雅大嘆挑月中比婚紗難。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星愛雅2022年宣布嫁給圈外15年好友，去年年底正式舉辦婚禮，並於本月14日在社群公開懷孕喜訊。最近她發文哀嚎挑月子中心，比挑婚紗還難。

愛雅透露，自從她拿到媽媽手冊後，身邊的親友就不斷提醒她：「妳快去看月中，不然想要的早就被訂光啦～」這讓她和老公只好開啟「瘋狂跑行程」模式，挺著孕肚帶著腹中的「小房客」，勤奮地穿梭在各大月子中心之間，只為尋找一個最理想的產後歸宿。

愛雅本月宣布懷孕喜訊。（翻攝自臉書）愛雅本月宣布懷孕喜訊。（翻攝自臉書）

在參觀月子中心的過程中，愛雅也分享自己心境上的奇妙轉變。她表示，每當看到中心裡可愛的新生兒，自己母愛瞬間爆棚，忍不住驚呼：「怎麼都這麼可愛！小小的、QQ的～」連一旁的護理師都笑說她的「媽媽模式被打開了」。愛雅坦言，現在對小孩的喜歡，與過去相比，更多了一份責任感和期待。

愛雅也透露，目前與腹中的寶寶，似乎還不太熟，有時甚至「還會忘記她的存在」，只感覺到肚子又緊又漲。為此，她還開玩笑地向寶寶喊話，希望對方能「敲敲門提醒我，『媽，我在這裡啦！』」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中