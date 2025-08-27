愛雅曝懷孕最大挑戰 月子中心比婚紗還難選

準媽咪愛雅大嘆挑月中比婚紗難。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星愛雅2022年宣布嫁給圈外15年好友，去年年底正式舉辦婚禮，並於本月14日在社群公開懷孕喜訊。最近她發文哀嚎挑月子中心，比挑婚紗還難。

愛雅透露，自從她拿到媽媽手冊後，身邊的親友就不斷提醒她：「妳快去看月中，不然想要的早就被訂光啦～」這讓她和老公只好開啟「瘋狂跑行程」模式，挺著孕肚帶著腹中的「小房客」，勤奮地穿梭在各大月子中心之間，只為尋找一個最理想的產後歸宿。

愛雅本月宣布懷孕喜訊。（翻攝自臉書）

在參觀月子中心的過程中，愛雅也分享自己心境上的奇妙轉變。她表示，每當看到中心裡可愛的新生兒，自己母愛瞬間爆棚，忍不住驚呼：「怎麼都這麼可愛！小小的、QQ的～」連一旁的護理師都笑說她的「媽媽模式被打開了」。愛雅坦言，現在對小孩的喜歡，與過去相比，更多了一份責任感和期待。

愛雅也透露，目前與腹中的寶寶，似乎還不太熟，有時甚至「還會忘記她的存在」，只感覺到肚子又緊又漲。為此，她還開玩笑地向寶寶喊話，希望對方能「敲敲門提醒我，『媽，我在這裡啦！』」

