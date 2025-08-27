晴時多雲

娛樂 最新消息

Janet堅持「零3C育兒」 規定兒子最晚高中才給手機

Janet（左二）出席《視覺星球挑戰》記者會。（法商依視路陸遜梯卡提供）Janet（左二）出席《視覺星球挑戰》記者會。（法商依視路陸遜梯卡提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Janet」謝怡芬今（27日）出席視覺星球挑戰記者會，聊到與老公 George帶著兩個兒子剛結束澳洲、日本的暑假旅行，笑稱老公是「神隊友」，讓她在育兒路上相當輕鬆。她更分享教育觀念，透露家中幾乎「零3C」，引起現場關注。

Janet希望兒子高中再用手機。（法商依視路陸遜梯卡提供）Janet希望兒子高中再用手機。（法商依視路陸遜梯卡提供）

Janet表示小孩吃飯時絕不會給手機或iPad，「如果要看電影，就一起在電視上看，這樣比較有互動。」她強調孩子還小，習慣從小養成最重要，「去朋友家看到別人在玩電動，可以玩，但知道那是別人的，就不會吵著要。」

Janet從小到大對高度近視有切身之痛。（法商依視路陸遜梯卡提供）Janet從小到大對高度近視有切身之痛。（法商依視路陸遜梯卡提供）

至於什麼時候能擁有自己的手機？Janet想了想說：「可能要到高中，越晚越好。」她解釋原因是，「一旦有了手機，生活圈就被侷限在螢幕裡，而不是跟人交流，我覺得這很可惜。」雖然不完全禁止，但她強調必要時才給用，並希望孩子能在真實互動中成長，而不是沉迷在app與網路世界裡。

