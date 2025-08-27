泰勒絲點頭嫁球星...前男友悄做1事獻祝福 網：根本前任教科書

泰勒絲宣布接受球星崔維斯凱爾西的求婚，前男友泰勒洛納（左）悄「做1事」送上祝福。（法新社、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）於美國時間26日正式宣布訂婚，消息震撼各界。曾與泰勒絲在2009年短暫交往過的男星泰勒洛納（Taylor Lautner）也在27日悄轉發相關新聞，間接送上祝福，讓網友直呼，「根本前任教科書」。

泰勒洛納轉發泰勒絲接受求婚的貼文引發外網熱議，不久後又刪除。（翻攝自IG）

泰勒絲曾在2009與飾演《暮光之城》中狼人角色的男星泰勒洛納交往，短暫交往3個月後就分手，後續傳出身為提出分手方的泰勒絲，為了表達歉疚之情，還特地作曲向泰勒洛納致歉。不過兩人後續仍維持朋友關係，並沒有交惡。

今（27）日泰勒絲傳出喜訊，泰勒洛納遭挖在IG轉發泰勒絲接受求婚的相關貼文，這也是他首次使用IG新增的轉發功能。此事馬上掀起外網熱議，也許是不想搶前女友風頭，事發不久泰勒洛納又將轉發刪除。

