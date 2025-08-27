泰勒絲訂婚球星男友！蕭亞軒桃花更猛烈 爆出熱戀土耳其男回應了

泰勒絲與球星男友宣布訂婚。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕西洋天后泰勒絲宣布訂婚，情定NFL球星男友崔維斯凱爾西，而華語天后「ELVA」蕭亞軒近來全面復工，她也被爆出新戀情，除了熱戀土耳其男，甚至在機場與鮮肉帥男一起搭機到上海，桃花運依舊很旺。對此，經紀公司回應：「感情單身中，專注於音樂創作！」

對於戀情傳聞，ELVA的經紀公司澄清，週刊拍到ELVA在機場的照片並非本人，「實際上8月15日當天，ELVA正在進行讓我來唱節目彩排，準備合作舞台薔薇的演出。此次報導中出現的畫面應屬誤認，在此特別澄清。」

至於熱戀土耳其男的消息也不屬實，經紀公司重申並沒有這個人，「不知道媒體怎麼會有這個消息出來。ELVA近期剛結束長達半年的工作，目前專注於自我成長與事業發展，暫時保持單身狀態。雖然不乏追求者，但她現在更希望把全部心力投入在夢想與作品之中。」並表示：「非常感謝大家一路以來的支持與關心，也期盼大家能給予她更多空間與時間，好好休養、調整最好狀態。」

