一天餐費只剩30塊！星座女神走出婚姻低潮 買下豪宅近況曝光

白瑜近期與精品巧克力品牌的合作。（經紀人提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕占星老師、主持人白瑜過去曾經歷過一段破裂婚姻，成為單親媽媽，那段時間不僅要單獨照顧孩子，還要背負起經濟壓力，甚至曾一天只剩30元餐費。她還曾十年內帶著孩子搬家8次，漂泊無依的生活讓她感到不安。

白瑜憑藉多年的占星研究，推出全方位占星學課程，系統化整理專業知識，幫助許多人理解自己的人生方向。課程受到熱烈迴響，不僅讓她重建了職涯，也讓她找回自信。隨後，她又以《靈能的挑戰》節目主持人的身分站上舞台，分享故事、陪伴觀眾，在更多人心裡點亮希望。

白瑜買下新家。（經紀人提供）

白瑜多年來一直想要有個屬於自己的家，當她終於簽下人生第一間房子的合約時，心裡浮現的不是豪華或排場，而是「安定」兩個字。白瑜表示：「夢想不是幻想，只要相信自己、堅持到底，夢想就能一步步變成現實。」

這樣的心情，也啟發了她與台灣精品巧克力品牌的合作，推出六種口味巧克力，鼓勵提醒每個人都能像白瑜一樣，用努力照亮自己的天空。

