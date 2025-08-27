晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

剛遭私生飯外流27秒音檔 王鶴棣最新行蹤又被拍

王鶴棣25日被私生飯外流一段疑與女友吵架的音檔，不過他沒被謠言影響心情，今（27）日被目擊開心赴友人的聚會。（翻攝自微博）王鶴棣25日被私生飯外流一段疑與女友吵架的音檔，不過他沒被謠言影響心情，今（27）日被目擊開心赴友人的聚會。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲中國男星王鶴棣25日晚間爆出一段與一名女子吵架的27分鐘錄音檔，被踢爆該女子就是他的女友，且兩人已交往10年。王鶴棣工作室也於26日發聲明否認，同時要求爆料者停止發文，且不得繼續拍照騷擾，公司將保留追究法律責任的權利。怎料，今（27）仍有八卦媒體及網友持續跟拍，王鶴棣的行蹤也曝光。

王鶴棣工作室26日凌晨釋出聲明，對神祕女友傳聞做出回應，「網傳的聊天錄音等相關內容，為保護藝人隱私及人身安全，工作室已遞交司法處理」，也嚴正警告爆料者需立刻停止侵害行為，若仍持續跟騷、偷拍、抹黑藝人，就會訴諸法律、絕不姑息。

雖工作室警告不許繼續跟騷藝人，但王鶴棣的行蹤仍遭不少粉絲及狗仔跟拍，今（27）日王鶴棣被狗仔「名偵探小宴」拍到獨自開車，現蹤某餐廳與一群友人聚餐，從畫面中可見，王鶴棣身穿長袖夾克外套與牛仔褲，綁著美式髒辮、戴墨鏡，臉上掛著笑容，心情看起來沒受謠言影響。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中