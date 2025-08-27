剛遭私生飯外流27秒音檔 王鶴棣最新行蹤又被拍

王鶴棣25日被私生飯外流一段疑與女友吵架的音檔，不過他沒被謠言影響心情，今（27）日被目擊開心赴友人的聚會。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲中國男星王鶴棣25日晚間爆出一段與一名女子吵架的27分鐘錄音檔，被踢爆該女子就是他的女友，且兩人已交往10年。王鶴棣工作室也於26日發聲明否認，同時要求爆料者停止發文，且不得繼續拍照騷擾，公司將保留追究法律責任的權利。怎料，今（27）仍有八卦媒體及網友持續跟拍，王鶴棣的行蹤也曝光。

王鶴棣工作室26日凌晨釋出聲明，對神祕女友傳聞做出回應，「網傳的聊天錄音等相關內容，為保護藝人隱私及人身安全，工作室已遞交司法處理」，也嚴正警告爆料者需立刻停止侵害行為，若仍持續跟騷、偷拍、抹黑藝人，就會訴諸法律、絕不姑息。

雖工作室警告不許繼續跟騷藝人，但王鶴棣的行蹤仍遭不少粉絲及狗仔跟拍，今（27）日王鶴棣被狗仔「名偵探小宴」拍到獨自開車，現蹤某餐廳與一群友人聚餐，從畫面中可見，王鶴棣身穿長袖夾克外套與牛仔褲，綁著美式髒辮、戴墨鏡，臉上掛著笑容，心情看起來沒受謠言影響。

