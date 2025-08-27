遭控侵占閨密30億遺產獲不起訴 邱瓈寬回應：深感不捨也不忍心

邱瓈寬遭控侵占閨密30億遺產，獲不起訴。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕製作人邱瓈寬受謝姓閨密託付照顧其未成年兒子，並代管部分帳戶資產，謝女因手術感染過世後，其子生父反悔撤銷委託，並控告邱侵占遺產。台北地檢署調查後，認定罪證不足，予以不起訴。對此，邱瓈寬委由律師發表聲明：「近日媒體報導涉及邱璨寬女士遭誣控侵占一事，經司法詳實調查，已獲不起訴處分，還其清白，特此感謝。然而相關報導波及已逝摯友謝女士，令邱女士深感不捨，也不忍心，因此特別澄清說明。」

謝女在2020年9月，曾匯10億餘元至邱女的帳戶購買股票，家屬質疑扣除代購的股票及醫藥、看護費用外，邱侵占了8千多萬元。謝女因病身亡後兩天，邱將其名下多張股票出售，合計近30億元疑遭邱侵占，因此依涉犯侵占、詐欺取財及竊盜等罪，將邱瓈寬函送法辦，本案經台北地檢署調查後，認定罪證不足不起訴。

邱瓈寬今天透過聲明回應，謝姓閨密生前與林姓男子未婚同居並育有一子，但雙方長期因財產糾紛對簿公堂。林男不僅未支付任何扶養費，甚至未曾探視子女，父子關係幾近陌生。「謝女士以病弱之身獨自撫養子女，期間邱女士如同家人，共同照護與陪伴。」

2020年，謝姓閨密病逝醫院後，邱瓈寬依其託孤及長期照顧，處理後事並努力維繫子女原有生活。然而，林男卻在喪禮期間帶走子女，使其脫離熟悉環境，並排除邱所有關懷與探視。由於子女繼承鉅額遺產，林男既未盡扶養義務，又與謝女士有財務糾紛，其管理子女遺產的正當性引發嚴重疑慮，司法也查出相關款項流失。

為了實現謝女士的遺願並保障子女權益，邱瓈寬積極尋求司法協助，並向社會局陳情，希望依《兒童及少年福利與權益保障法》第72條設立信託，確保遺產受到獨立保護，但未獲社會局回應。反之，林男更以多起訴訟阻撓邱的善意作為，導致媒體出現誤導性報導。所幸經司法查證，真相已獲澄清。

邱瓈寬最後呼籲，單親家庭未成年子女如因父母一方過世而繼承遺產，除了面臨喪親之痛，更可能因環境突變與財產問題而受侵害。她呼籲立法與行政機關應依《兒童權利公約》，正視制度缺口，積極建構保障機制，以守護兒少的最佳利益。

