晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭控侵占閨密30億遺產獲不起訴 邱瓈寬回應：深感不捨也不忍心

邱瓈寬遭控侵占閨密30億遺產，獲不起訴。（資料照，記者王文麟攝）邱瓈寬遭控侵占閨密30億遺產，獲不起訴。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕製作人邱瓈寬受謝姓閨密託付照顧其未成年兒子，並代管部分帳戶資產，謝女因手術感染過世後，其子生父反悔撤銷委託，並控告邱侵占遺產。台北地檢署調查後，認定罪證不足，予以不起訴。對此，邱瓈寬委由律師發表聲明：「近日媒體報導涉及邱璨寬女士遭誣控侵占一事，經司法詳實調查，已獲不起訴處分，還其清白，特此感謝。然而相關報導波及已逝摯友謝女士，令邱女士深感不捨，也不忍心，因此特別澄清說明。」

謝女在2020年9月，曾匯10億餘元至邱女的帳戶購買股票，家屬質疑扣除代購的股票及醫藥、看護費用外，邱侵占了8千多萬元。謝女因病身亡後兩天，邱將其名下多張股票出售，合計近30億元疑遭邱侵占，因此依涉犯侵占、詐欺取財及竊盜等罪，將邱瓈寬函送法辦，本案經台北地檢署調查後，認定罪證不足不起訴。

邱瓈寬今天透過聲明回應，謝姓閨生前與林姓男子未婚同居並育有一子，但雙方長期因財產糾紛對簿公堂。林男不僅未支付任何扶養費，甚至未曾探視子女，父子關係幾近陌生。「謝女士以病弱之身獨自撫養子女，期間邱女士如同家人，共同照護與陪伴。」

2020年，謝姓閨密病逝醫院後，邱瓈寬依其託孤及長期照顧，處理後事並努力維繫子女原有生活。然而，林男卻在喪禮期間帶走子女，使其脫離熟悉環境，並排除邱所有關懷與探視。由於子女繼承鉅額遺產，林男既未盡扶養義務，又與謝女士有財務糾紛，其管理子女遺產的正當性引發嚴重疑慮，司法也查出相關款項流失。

為了實現謝女士的遺願並保障子女權益，邱瓈寬積極尋求司法協助，並向社會局陳情，希望依《兒童及少年福利與權益保障法》第72條設立信託，確保遺產受到獨立保護，但未獲社會局回應。反之，林男更以多起訴訟阻撓邱的善意作為，導致媒體出現誤導性報導。所幸經司法查證，真相已獲澄清。

邱瓈寬最後呼籲，單親家庭未成年子女如因父母一方過世而繼承遺產，除了面臨喪親之痛，更可能因環境突變與財產問題而受侵害。她呼籲立法與行政機關應依《兒童權利公約》，正視制度缺口，積極建構保障機制，以守護兒少的最佳利益。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中