鄭愷傳附卡被小姨子狂刷35萬 她急澄清：從沒花過一分錢

中國男星鄭愷（右）近日傳出附卡被老婆苗苗（左）的妹妹狂刷35萬買精品，讓他氣炸馬上停卡。（翻攝自微博）中國男星鄭愷（右）近日傳出附卡被老婆苗苗（左）的妹妹狂刷35萬買精品，讓他氣炸馬上停卡。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星鄭愷因擔任節目《奔跑吧兄弟》班底走紅，2020年與女星苗苗結婚，育有2女1子，昨（26）日爆出不滿小姨子偷刷他給岳母的親屬信用卡（附卡），直接停卡不讓使用，對此，鄭愷工作室隨即發聲否認，強調已委託律師事務所蒐證。鄭愷的小姨子也親上火線澄清了。

鄭愷曾替岳母辦附卡，近日傳出卻被小姨子苗藝博（左）拿去購買名牌包，事後鄭愷、苗苗（右）與小姨子三方均否認此事。（翻攝自微博）鄭愷曾替岳母辦附卡，近日傳出卻被小姨子苗藝博（左）拿去購買名牌包，事後鄭愷、苗苗（右）與小姨子三方均否認此事。（翻攝自微博）

近日傳出鄭愷曾為岳母辦附卡，卻被小姨子苗藝博拿去消費，購買高達8.2萬人民幣（約35.4萬台幣）名牌包，鄭愷得知後火速停卡。事後鄭愷工作室發布聲明否認此事，「此類不實信息資訊不僅對鄭愷及其家人造成困擾，亦對社會風氣產生不良影響；我們堅決反對任何形式的造謠傳謠行為」，過不久後鄭愷本人也親自轉發該聲明。

今（27）日稍早，小姨子苗藝博也在微博跳出表示，從沒花過姊姊苗苗和姊夫鄭愷一分錢，且這輩子都沒買過超過人民幣8千元（約新台幣3萬5）的包，不懂為何傳出如此荒謬的流言。

