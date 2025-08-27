小迪「回娘家」送蛋糕為AKB48 Team TP打氣 禁愛令有夠嚴？

AKB48 Team TP唱片記者會；小迪（後排左三）擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、實習記者譚曉曼／台北報導〕日本國民女團AKB48今年將迎來出道20週年，也推出紀念新歌《Oh my pumpkin!》， AKB48 Team TP身為海外姐妹團，也以全中文演繹這首歌作為慶祝，同時也將推出第十張單曲《你會等我嗎？》已「畢業」成員「小迪」冼迪琦今（27日）回娘家送上可愛蛋糕幫學妹們打氣，直呼：「音樂是甜蜜的養分！」

小迪是AKB48 Team TP第一期畢業生，目前在中信兄弟擔任啦啦隊，表現搶眼，她談到：「雖然我最近工作比較忙，但都有默默關注大家，心裡有一塊留給AKB48 Team TP。」也笑說等到學妹們的新歌MV《你會等我嗎？》上線後，她一定會狂刷。小迪為學妹們送上蛋糕與祝福，蛋糕上的可愛造型正是《你會等我嗎？》當中與日本插畫藝術家小栗英訓合作的應援角色。

AKB48 Team TP唱片記者會。（記者潘少棠攝）

回想過去和小迪的相處，被選為《你會等我嗎？》演出C位的蔡亞恩非常有感觸：「因為是同一期進來的，人數太多有分組，我和小迪同一組，之前有一個紀念演唱會，大家都哭得很醜，花容失色的那種，很像女子宿舍、大學畢業，現在看到她在啦啦隊的身影很開心，也有看到她在大巨蛋演出，唱得很好，她以前就是團裡很會唱歌的人。 」更喊話希望小迪有機會回來公演，和大家一起跳。

AKB48 Team TP唱片記者會。（記者潘少棠攝）

傳言AKB48 Team TP團裡有嚴格禁愛令，今天團員笑說其實都忙得沒時間談戀愛，工作人員中也完全沒有男生，甜說最親愛的人就是粉絲。另外被問到團中會不會搞小團體？團員都說沒有，平時會吵架多半是因舞蹈動作認知不同，火氣大，在《Oh my pumpkin!》這首歌站C位的林于馨開玩笑說：「吃飯才要小團體，因為坐不下。」

