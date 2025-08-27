才被判刑又堵人！「狂粉遭限制住居」旅館距曹雅雯御用髮廊超近

曹雅雯遭糾纏多時，昨再遭女狂粉當街堵人而報警。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）

〔記者劉慶侯／台北報導〕金曲歌后曹雅雯去年間遭狂熱的新加坡籍劉姓女粉絲騷擾長達一年，對方因過激行為遭判刑6個月。結果在26日劉女即將到案執行前夕，又趁曹雅雯到髮廊做造型時趁機堵人，甚至企圖強搶手機，再被警方依照跟騷法移送地檢署偵辦，裁定限制住居。但劉女限制住居的旅館，到曹雅雯經常出入的髮廊僅300公尺，徒步僅5分鐘時間，警方將加強巡邏和約制，以防再生事端。

金曲歌后曹雅雯自2023年11月起，遭到30歲的新加坡籍的劉姓女粉絲騷擾。她先是頻繁寄送EMAIL，再以臉書、IG傳訊給曹雅雯。曹不堪其擾封鎖引發劉女不滿，自2024年8月起開始改為發文恐嚇，「不解封你爸媽的安全就別怪我」、「不解封我到時候我看你怎樣死」。

劉女甚至進一步在2025年2月11日來台，在得知曹將搭車返回台南，便到板橋車站堵人，並在曹現身時徒手拉扯她的行李箱、手機吊飾，出言要她解除封鎖，激烈的行為讓曹雅驚嚇，當場報警處理。

法官審理後，考量劉女犯後雖坦承犯行，然其行為對曹造成莫大心理壓力與畏懼，迄今未獲取諒解寬恕，依恐嚇危害安全罪處5月、強制罪處2月，合併執行6月有期徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境。預估將在今年8月下旬執行。同時曹雅雯也對劉女提出保護令申請，要求不得靠近她100公尺的範圍。

但是劉女卻在執行前夕，又跑到曹雅雯固定前去製作髮型的髮廊堵人，甚至動手拉扯、搶奪她的行李、手機。萬華分局據報到場，再依違違反跟騷法現行犯逮捕。經移送北檢複訊後，27日上午檢方諭令5萬元交保，惟劉女供稱沒錢，因此改限制住居在西門町漢口街的旅社。

不過，警方意外發現，劉女被裁定限制住居在投宿的旅館裡，與曹雅雯經常前往的特定髮廊，兩處地點相距僅300公尺，徒步距離約5分鐘，警方對此也將加強管制，避免劉女又再度做出違法行為。

