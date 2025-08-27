晴時多雲

娛樂 亞洲

郎祖筠替屈中恆抱屈！曝北京舞台劇換角內幕 嘆：一定很悶但會過去

郎祖筠今出席春河劇團舞台劇《詭哭郎嚎》記者會。（記者胡舜翔攝）郎祖筠今出席春河劇團舞台劇《詭哭郎嚎》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕屈中恆日前在中國北京宣傳舞台劇《寶島一村》遭現場觀眾提起他2006年吸毒往事，挨批「劣跡藝人」，後來北京演出的《寶島一村》，他演的角色「老趙」突被換成楊智斌演出。郎祖筠今出席春河劇團舞台劇《詭哭郎嚎》記者會，坦言雖沒打電話關心屈中恆，「因為我很了解他，他心裡會悶，一定很悶，但會過去的，所以根本不用理。」話語間可見仍為好友「抱屈」。

郎祖筠今出席春河劇團舞台劇《詭哭郎嚎》記者會。（記者胡舜翔攝）郎祖筠今出席春河劇團舞台劇《詭哭郎嚎》記者會。（記者胡舜翔攝）

其實上週屈中恆尚未被換角時，郎祖筠就已經替他緩頰，她那時表示：「我覺得不要畫錯重點，我們一生當中難免都會偶爾有行差踏錯，他該承受的事情他也承受過了。」

她今再被問起此事，更直言感覺像是有人刻意挑事，甚至懷疑「可能是有人眼紅賴聲川」。至於為何沒有第一時間聯繫屈中恆？她解釋：「這時候打給他沒有意義，他能說什麼？態度一定就是無奈，我們合作很久了。」

郎祖筠今出席春河劇團舞台劇《詭哭郎嚎》記者會。（記者胡舜翔攝）郎祖筠今出席春河劇團舞台劇《詭哭郎嚎》記者會。（記者胡舜翔攝）

除了力挺好友，郎祖筠近來也忙到分身乏術，不僅剛結束傳藝金曲獎，接下來還有瓊瑤改編舞台劇《你的故事我的夢》、舞台劇《明星養老院》、明華園《千帆映紅》總導演，以及101教會聖誕音樂劇，她自嘆：「我講的東西，沒有幾個60歲的人，可以像我這樣跑來跑去。」

