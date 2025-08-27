劉品言、連晨翔戀情推手是她 陳孝萱自爆「我是大媒人」

《舊金山美容院》江家人；連晨翔（左起）、陳孝萱、檢場、方志友。（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS原創劇《舊金山美容院》將於10月19日（日）晚間8點於 TVBS 42 頻道首播，劇情刻畫台式家庭的笑淚日常。最新釋出的「江家」預告片中，從媽媽陳孝萱催兒子連晨翔起床，到兄妹互相打氣、夫妻鬥嘴，溫馨又爆笑的氛圍引發觀眾期待。

不過戲外最吸睛的，莫過於演員之間的真實互動！陳孝萱大方透露，自己正是劉品言、連晨翔戀情的「幕後推手」。她笑說，當年拍戲時，兩人互動自然甜蜜，她常在一旁當「潤滑劑」，如今看到兩人修成正果，忍不住驚呼：「我絕對是大媒人！」

陳孝萱與連晨翔飾演母子，戲裡戲外互動融洽。（TVBS提供）

在劇中，陳孝萱飾演美髮師賴秀容，義無反顧收養閨密的孩子，成為家中最重要的支柱。她分享，許多母子互動靈感來自自己和兒子，甚至有踹兒子的即興演出，效果逗趣十足。由於連晨翔私下也會喊她「媽」，她笑稱：「在我心裡，他真的就像另一個兒子。」

方志友飾演江之璐，個性倔強又獨立。（TVBS提供）

而飾演妹妹江之璐的方志友，則挑戰個性倔強、獨立自強的角色。她坦言最難的是一場酒店戲，必須邊唱邊哭還要喝酒，「因為我平常完全不喝酒，結果竟然一次OK，真的超有成就感！」她也自嘲，現實生活裡和妹妹吵架到高中才和好，如今育兒日常更像在養「擂台選手」，讓她演起來特別自然。

