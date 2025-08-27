邱鋒澤出招運動流汗才能解鎖新歌 新專輯盼奇蹟目標2萬張

邱鋒澤推出英文新單曲，也嘗試捲髮造型。（原音娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕要當邱鋒澤歌迷不容易，先把體力練起來！過去一年來，邱鋒澤發現自己在生活上最大的改變就是「維持固定運動習慣」，坦言過去運動總是「三天打魚兩天曬網」，趁著自我沉澱機會，下定決心開啟週週運動計畫，甚至還出奇招，邀歌迷流汗解鎖他的新歌。

邱鋒澤分享運動頻率，目前每週兩次重訓、兩次打羽球，他發現不僅對身心靈有很大的幫助，也藉此疏解壓力情緒，他表示：「現在運動已經完全融入到我的生活中，變得不可或缺，在生活上學會如何更照顧自己的身體。」

邱鋒澤已把運動融入生活中。（原音娛樂提供）

最近邱鋒澤驚喜釋出英文創作單曲《BEFORE THE FINISH LINE》，也為他的第七張新專輯《Lines》暖身，這次他將推出親筆簽名精裝版，還在社群許下心願：「奇蹟目標2萬張，希望簽名簽到手酸。」

邱鋒澤也將自己的音樂人生譬喻為跑「馬拉松」，透過創作勉勵自己在過程中被訓練要衝、要贏、要努力到達終點的同時，也提醒自己別忘了享受沿途美好的風景。

邱鋒澤把音樂人生比喻為跑馬拉松。（原音娛樂提供）

另外邱鋒澤也將在台北、香港和星馬4個城市舉辦「Lines SWEAT PARTY」運動新歌搶先聽活動，邀請歌迷在不同運動中解鎖他的新歌，其中第一站預計9月22日在台北起跑，運動項目則是飛輪，邀歌迷跟他一起運動，還能搶先聽到他尚未發表的新歌，另外新專輯預購期間是從即日起到9月26日止，明（28日）晚8點在YouTube則可看到邱鋒澤新歌《BEFORE THE FINISH LINE》MV。

