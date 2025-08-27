晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

BTS JIMIN緋聞女友是誰？宋多恩黑歷史曝光 曾捲性醜聞爭議

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「BTS」防彈少年團成員「Jimin」朴智旻退伍兩個月，今（27）捲入戀情疑雲，《心動的信號2》演員宋多恩在社群平台發布一段兩人同框的影片，引起輿論譁然，女方的背景也被網友起底，不僅是BIGBANG成員勝利的夜店員工，還曾扯入Burning Sun事件。

JIMIN（左）緋聞女友宋多恩身分被起底。（翻攝自IG）JIMIN（左）緋聞女友宋多恩身分被起底。（翻攝自IG）

從宋多恩上傳的影片中可見，她在某高檔公寓的電梯前等待，隨後電梯門開啟，Jimin現身，脫口而出：「嚇我一跳，你知道我要來嗎？我本來不打算告訴你的。」事實上，兩人的緋聞早已瘋傳許久，宋多恩先前在社群平台曬出穿著防彈少年團周邊的照片，甚至分享一副印有「多恩」、「Jimin」字樣的耳機，引起討論，不過相關貼文很快被刪除，如今這段同框影片曝光，戀愛傳聞也再次甚囂塵上。

現年34歲的宋多恩畢業於仁德大學的廣播演藝系，2011年以MBC《絕不認輸》電視劇出道，曾出演過多部韓劇，包括《浪漫的體質》、《結過一次了》、《人生勝利組》等等。不過，她在這些作品中多為配角，人氣相當低迷。

值得一提的是，宋多恩曾被踢爆，在勝利經營的夜店「Monkey Museum」短暫工作，兩人被目擊一起出席聚會，當時傳出交往緋聞，也因此捲入「Burning Sun事件」，對此，她則極力撇清，「只幫忙一個月，與Burning Sun或毒品無關，也不是勝利前女友。」

回顧Burning Sun事件，是2019年被揭發的韓國演藝圈性醜聞，其中包含強姦、偷拍、散播私密片及毒品買賣等罪刑，勝利當時涉入其中，因此退出BIGBANG謝罪。


☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆


☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中