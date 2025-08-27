BTS JIMIN緋聞女友是誰？宋多恩黑歷史曝光 曾捲性醜聞爭議

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「BTS」防彈少年團成員「Jimin」朴智旻退伍兩個月，今（27）捲入戀情疑雲，《心動的信號2》演員宋多恩在社群平台發布一段兩人同框的影片，引起輿論譁然，女方的背景也被網友起底，不僅是前BIGBANG成員勝利的夜店員工，還曾扯入Burning Sun事件。

JIMIN（左）緋聞女友宋多恩身分被起底。（翻攝自IG）

從宋多恩上傳的影片中可見，她在某高檔公寓的電梯前等待，隨後電梯門開啟，Jimin現身，脫口而出：「嚇我一跳，你知道我要來嗎？我本來不打算告訴你的。」事實上，兩人的緋聞早已瘋傳許久，宋多恩先前在社群平台曬出穿著防彈少年團周邊的照片，甚至分享一副印有「多恩」、「Jimin」字樣的耳機，引起討論，不過相關貼文很快被刪除，如今這段同框影片曝光，戀愛傳聞也再次甚囂塵上。

請繼續往下閱讀...

現年34歲的宋多恩畢業於仁德大學的廣播演藝系，2011年以MBC《絕不認輸》電視劇出道，曾出演過多部韓劇，包括《浪漫的體質》、《結過一次了》、《人生勝利組》等等。不過，她在這些作品中多為配角，人氣相當低迷。

值得一提的是，宋多恩曾被踢爆，在勝利經營的夜店「Monkey Museum」短暫工作，兩人被目擊一起出席聚會，當時傳出交往緋聞，也因此捲入「Burning Sun事件」，對此，她則極力撇清，「只幫忙一個月，與Burning Sun或毒品無關，也不是勝利前女友。」

回顧Burning Sun事件，是2019年被揭發的韓國演藝圈性醜聞，其中包含強姦、偷拍、散播私密片及毒品買賣等罪刑，勝利當時涉入其中，因此退出BIGBANG謝罪。





☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆



☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法