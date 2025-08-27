晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巨乳網紅零下5度只穿比基尼 凍到下身失去知覺險喪命

巴西網紅卡蘿爾為了在雪地裡拍出辣照，竟凍到下身完全失去知覺。（翻攝自IG）巴西網紅卡蘿爾為了在雪地裡拍出辣照，竟凍到下身完全失去知覺。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴西健身網紅卡蘿爾（Karol Rosalin）曾被雜誌《花花公子》評選為「最完美身材女性」，在社群平台擁有200萬粉絲，怎料近期卻傳出她為了在雪地裡拍出比基尼照，竟凍到下身完全失去知覺，緊急送醫急即時治療後撿回一命。

卡蘿爾近日在阿根廷巴塔哥尼亞山上滑雪，順便拍攝美照，當時氣溫只有零下五度，但敬業的她仍頂著寒冷，身穿著比基尼拍攝。等到工作結束後，卡蘿爾開始感到身體不舒服，也驚覺臀部以下竟凍到完全失去知覺，團隊嚇得連忙將她送醫。

卡羅爾還原當時情況表示，因為氣溫只有零下五度又風很大，讓體感溫度比實際氣溫更低，身穿比基尼的她就像全裸待在冷凍庫一樣，當她察覺自己下半身完全沒知覺後，頓時陷入恐慌，所幸經過妥善治療，目前已經康復。

面對粉絲擔心，卡羅爾事後也在IG上報平安，「我已經沒事了，謝謝大家的關心！我們在網路上確實會做一些瘋狂的事情對嗎？不過一切都還好！」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中