巨乳網紅零下5度只穿比基尼 凍到下身失去知覺險喪命

巴西網紅卡蘿爾為了在雪地裡拍出辣照，竟凍到下身完全失去知覺。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴西健身網紅卡蘿爾（Karol Rosalin）曾被雜誌《花花公子》評選為「最完美身材女性」，在社群平台擁有200萬粉絲，怎料近期卻傳出她為了在雪地裡拍出比基尼照，竟凍到下身完全失去知覺，緊急送醫急即時治療後撿回一命。

卡蘿爾近日在阿根廷巴塔哥尼亞山上滑雪，順便拍攝美照，當時氣溫只有零下五度，但敬業的她仍頂著寒冷，身穿著比基尼拍攝。等到工作結束後，卡蘿爾開始感到身體不舒服，也驚覺臀部以下竟凍到完全失去知覺，團隊嚇得連忙將她送醫。

卡羅爾還原當時情況表示，因為氣溫只有零下五度又風很大，讓體感溫度比實際氣溫更低，身穿比基尼的她就像全裸待在冷凍庫一樣，當她察覺自己下半身完全沒知覺後，頓時陷入恐慌，所幸經過妥善治療，目前已經康復。

面對粉絲擔心，卡羅爾事後也在IG上報平安，「我已經沒事了，謝謝大家的關心！我們在網路上確實會做一些瘋狂的事情對嗎？不過一切都還好！」。

